Furiosa reacción de Bárbara, la hija de Jorge Lanata: "No sé por qué lo están matando"

Según el parte médico oficial, Lanata presentó un cuadro de sepsis generalizada, líquido abdominal y una trombosis. Además, indicaron que volvió a requerir asistencia mecánica respiratoria durante todo el día.

"Tiene una trombosis en un brazo por los pinchazos pero no es grave, le empezaron a dar anticoagulantes. No tiene fiebre, los drenajes no tienen líquidos", detalló Bárbara.

Por último, la hija del conductor aclaró que está lúcido y no tuvo ningún sobresalto. "Está despierto y tranquilo", finalizó.

Jorge Lanata pasa por un momento muy delicado en su estado de salud a seis meses de estar internado en el Hospital Italiano. El miércoles Ángel de Brito contó que el periodista está atravesando una sepsis y que su cuadro se había complicado mucho.

En el programa Desayuno Americano, América Tv, Carlos Salerno dio detalles de cómo pasó las últimas horas en su internación y la nueva complicación que detectaron los médicos.

“Esto está pasando ahora en el Hospital Italiano, es frágil la salud de Jorge Lanata", comenzó el periodista. Y amplió al respecto: "Le detectaron una trombosis en las últimas horas. Esta es la noticia mala al cuadro que venía presentando de varios días con fiebre".

"Pero hay una buena también", remarcó. A lo que Pamela David agregó: “La buena noticia es que pasó la noche sin fiebre y eso es muy bueno”.

Salerno siguió ampliando sobre la salud de Jorge Lanata y la gran preocupación que hay: “Tiene un cuadro de infección general y esto le impidió a Jorge el traslado a la clínica para la rehabilitación extensa que tiene que hacer en la parte neurológica”.

"Una persona que pasa varios meses en una cama lamentablemente el cuerpo empieza a lastimarse. Él está en terapia intensiva, es mucho más complejo", continuó el periodista.

Y cerró sobre el duro presente de Jorge Lanata: "Ha bajado mucho de peso. Si bien no está ubicado en tiempo y espacio por el tiempo que lleva internado, a veces tiene hasta buen humor".