Trascendió una información sensible sobre la salud de Jorge Lanata

"Me acaban de autorizar para poder contarlo. Acabo de escuchar un audio que Jorge Lanata, un saludo que le mandó a una persona muy cercana. Es un audio que esa persona me mandó y que no me deja mostrar pero se me puso la piel de gallina", detalló.

El conductor de El Trece remarcó que los profesionales que atienden a Lanata hablan de una notoria mejoría. "La verdad es que hubo mucho revuelo ayer, posteos desagradables y detalles de su salud pero yo puedo decir que Jorge Lanata está en un proceso de leve mejoría", advirtió.

Elba Marcovecchio y las hijas del periodista esperan que pronto los médicos autoricen el traslado a la clínica Santa Catalina, donde comenzará un largo trabajo de rehabilitación.

Jorge Lanata.png

Yanina Latorre dio los últimos detalles sobre la salud de Jorge Lanata y su traslado

Días atrás en LAM (América), Yanina Latorre habló sobre la salud de Jorge Lanata, que fue operado en las últimas horas, y habló de las novedades sobre el inminente traslado del periodista.

“Hoy finalmente le hicieron el procedimiento que se llama gastrostomía. Lanata está muy bien, es una cosa sencilla, rápida, para que empiece a alimentarse por la parte gástrica y le saquen la sonda nasal”, confirmó.

De esta forma, tras la realización de este procedimiento, el periodista estaría preparado para ser trasladado y comenzar con su rehabilitación neurológica.

“Se supone que iría al Santa Catalina, todavía no está firmado pero dos horas, una hora media de ambulancia sería muy estresante para llegar al Fleni y no hay nada de complejidad cerca por si le pasa algo como hasta ahora”, comentó la angelita.

Por último, precisó que si todos los trámites salen bien y Lanata continúa estable como hasta el momento, el traslado se llevaría a cabo entre el martes y miércoles próximo.