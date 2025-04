Gabriela hizo trampa en el juego de la moto y Gran Hermano la castigó con la peor sanción

"Tras la culminación de esta prueba, Tato ingresó al confesionario para denunciar que, según los comentarios de muchos compañeros Gabriela había ganado con trampa. Posteriormente a esta acusación, advertí varias charlas en las cuales también se cuestionaba la manera en la que Gabriela ganó el juego. Asimismo me llamó la atención una conversación en el sillón del antebaño en donde Ulises exhortó a Chiara a que no siguiera hablando de un tema sensible vinculado con el liderazgo de Gabriela", siguió.

"A partir de la denuncia de Tato y de las situaciones descriptas, tomé la decisión de volver a revisar todas las imágenes. En efecto, comprobé que Ulises con determinados gestos ayudó deliberadamente a Gabriela. Esta observación fue corroborada por la misma Gabriela. Esta mañana en el confesionario admitió este engaño", remarcó.

Y sostuvo: "Es obvio que no puedo permitir una infracción de esta naturaleza. Cualquier actividad que yo propongo debe ser encarada con total transparencia, integridad y honestidad independientemente de la importancia de lo que está en juego".

Más adelante, le comunicó a la brasileña: "Por supuesto, habrá sanción. Gabriela celebro que te hayas animado a confesar la trampa de la cual Ulises también formó parte. Sé que estás arrepentida, pero debo decirte, Gabriela, que la moto ya no te pertenece. Además, has dejado de ser líder y pasás a integrar la próxima placa de nominados. La fulminante que le hiciste a Luz queda anulada".

Como si esto fuera poco, Ulises Apóstolo también recibió un castigo. "Atención, porque hay mucho más. Quiero referirme a vos, Ulises, tu conducta merece también una penalidad. A partir de este momento vos también estás nominado".

Por último, les anunció a los participantes: "Esta noche volveremos a jugar por la moto y por el liderazgo que quedó vacante. Gabriela ya no podrá participar y su lugar será ocupado por Tato".

El férreo plan que le planteó Lucía Patrone a Luz y Tato en Gran Hermano 2024: "Patota"

La eliminación de Martina Pereyra de la casa de Gran Hermano 2024 terminó de romper la convivencia y marcar las diferencias entre varios participantes y muchas críticas apuntaron a Tato por su jugada como líder de la semana.

En ese sentido, Lucía Patrone reunió a sus amigos Santiago Tato Algorta y Luz Tito y les planteó la estrategia a implementar ante los embates más fuertes de Lourdes Ciccarone, Catalina Gorostidi y Chiara Mancuso.

"Amiga, ya lo decidí. Vamos a empezar a hacer chistes también", dijo Luchi en una reunión que se dio en el jardín de la casa. "¿Vos decís?", se sorprendió Tato.

"Lo que pensé es no hacer lo mismo (que ellos) sino que tiene que depender de la gravedad de las cosas. Si nos pinta, sino no", continuó Luchi.

"Yo ya no sé cómo actuar. Siento que así nos ponemos en el mismo nivel de bolud...", intervino Luz. Y Lucía amplió: "Lo que tenemos que hacer, siempre desde el respeto igual, nunca desmereciendo al otro, porque yo no soy así"

"Este es un juego de cabeza. Estas no juegan inteligente. Ellas accionan en base a lo que sienten en el momento y eso es peor", analizó la joven.

Y dejó en claro: "Yo no soy así en la vida, no me gusta ser así. Calladitos y reaccionar. Cuando nos vengan en patota, pararnos todos y en patota, ¿entendés?".

"Todos, se paraban tres", finalizó entre risas Tato dejando en claro que son ellos tres los que están unidos.