Gastón Dalmau recordó su paso por MasterChef Celebrity e hizo una impactante confesión

Hace unas semanas Georgina confesaba en una nota con PrimiciasYa que no volvería a participar del reality ya que tuvo mucho estrés y que era algo que le llevaba mucho tiempo, los nervios y la exigencia que se sufre en el certamen de cocina más famoso del país es bastante duro para algunos.

Y ahora, en diálogo con este portal, Gastón Dalmau también confesó que no volvería a formar parte de MasterChef Celebrity.

"El año pasado estaba cocinando y ahora actuando haciendo Medusa, me gusta la versatilidad en mi carrera. MasterChef me dio la vuelta a todo y sobre todo a la televisión en Argentina y a un público que yo antes no lo tenía en donde me vieron como persona más allá del actor. El amor que me da la gente es hermoso", comenzó diciendo el actor.

Gastón Dalmau reveló por qué no volvería a participar de MasterChef Celebrity

Luego, agregó: "Yo no esperaba ganar, esperaba con pasar la primera semana que ya era un montón para mí. Pero me vine desde Estados Unidos para hacer eso y empezaron a pasar las semanas donde hubo momentos en que la pasé muy mal y por dentro decía que me quería ir para volver a mi casa con mi pareja y mi perro. Pero bueno pero también todo eso hizo para que diga que no y empezar en ese momento a darlo todo".

Además, al ser consultado sobre si está viendo la edición actual, dijo: "Estoy viendo la tercera edición y Mery del Cerro es mi favorita porque la amo con toda mi alma".

Por último, Gastón Dalmau confesó: "No volvería a participar, es muy demandante. Capaz después me ven como panqueque y estoy, pero no. Por ahí capaz alguna participación especial por una semana, pero no meterme en la competencia entera por mucho tiempo".