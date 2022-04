Gastón Pauls cuestionó la llegada del hombre a la Luna y se enojó por las repercusiones

“Llegaron en el 69 y en los últimos 20 años, con todos los avances que hubo ¿ninguno de los multi multi multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”, preguntó de forma retórica.

Paoloski dijo que Elon Musk es más ambicioso y tiene planeado ir a Marte. Pero, de nuevo Gastón se mostró descreído: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue…”.

Sobre el movimiento terraplanista que apoya, explicó: “Comencé a planteármelo hace cuatro años. Yo siempre puse como ejemplo a Galileo Galilei, alguien que se animaba a ir en contra de lo instalado. Un día dije ‘¿y si en realidad es al revés?’”, indicó.

Entonces, explicó su argumento: “Me fui hasta los griegos e investigué quiénes decían que todo giraba alrededor del Sol y los que decían que todo giraba alrededor de la tierra. Me parece super interesante el tema, más allá de cuál es la verdad. Todavía no lo sabemos. Yo no lo vi. Yo no salí de la tierra para ver si es redonda, no me encontré con una pared de hielo todavía. Lo que sí sé es que esto alimentó mis dudas. Y la duda para mí es absolutamente bienvenida en mi vida”.

pauls.jpg

Gastón Pauls destacó a Agustina Cherri en su recuperación a las adicciones

Gastón Pauls y Agustina Cherri se separaron en 2014 y son padres de Muna -quien ya se metió en el medio artístico- y Nilo. Pese a la separación, ambos mantienen una gran relación y en una entrevista, el actor y conductor destacó la importancia que tuvo en su momento la actriz para poder superar sus adicciones.

"Arranqué con mi recuperación en 2007, a fines del 2007, y con Agus nos separamos en 2014. Estuvimos muchos años juntos y ella fue un pilar fundamental; mi recuperación no hubiese sido posible sin Agus al lado", afirmó Pauls en diálogo con el ciclo Nara que ver.

Y destacó la amistad que tiene con la madre de sus hijos tras terminar como pareja: "Más allá de eso, una vez que nos separamos y nuestras vidas tomaron caminos distintos, lo más lindo creo que es la relación que tenemos hoy".

"Está bien aceptar que por más trabajo que uno le ponga, las relaciones a veces no funcionan y cursan caminos diferentes. Hoy Agustina es mi amiga y mi compañera de vida en un montón de cosas", agregó Gastón Pauls.

Y destacó sobre el ensamble familiar: "Cuando viene su hija de su nueva pareja con Tomás, me abraza y me dice te amo, para mí eso es crecimiento puro y es una bendición. Que yo hoy pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar a mí es un regalo enorme de la vida".