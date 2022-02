Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, compartió su primera foto desde Nueva York

Muy emocionada, Muna Pauls Cherri captura cada momento de su viaje y lo comparte en sus redes sociales, en donde suele exponer su talento y sorprender a sus más de 600 mil seguidores con las versiones musicales más lindas de todas.

Algunas horas después de tomar el vuelo que la llevaría a cumplir uno de sus máximos sueños, se mostró recorriendo la ciudad y descubriendo lo que será su hogar por algún tiempo.

Del mismo modo, compartió una fotografía suya y escribió: "En un lugar que amo, haciendo lo que amo".

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se va del país

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, de 12 años, decidió irse de la Argentina y radicarse en Nueva York, Estados Unidos.

¿El motivo? La joven va a comenzar a estudiar teatro musical en una academia en esa ciudad.

Su papá, Gastón Pauls, viajará también a Estados Unidos para acompañarla. El año pasado, Muna sorprendió a todos. La joven cantó junto a Luciano Pereyra en el Luna Park.

Tras la actuación de su hija, Cherri le dedicó un sentido posteo al artista, su gran amigo.

“Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino.... La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, expresó la actriz.