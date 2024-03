Gastón Trezeguet reveló sin querer quién fulminó a Paloma en Gran Hermano

Catalina Gorostidi Paloma Méndez.jpg

Con este telón de fondo, durante la mañana de este martes Gastón Trezeguet, ex hermanito y analista de Gran Hermano además de panelista del magazine de Georgina Barbarossa, se refirió al tema precisamente en A la Barbarossa.

Lo que el analista del reality intentaba hacer era echar por tierra la especulación del complot, cuando se enredó en sus propias palabras y terminó confirmando que efectivamente fue Catalina Gorostidi quien fulminó a Paloma, por lo que ya está en placa nominada de cara a la siguiente eliminación del próximo domingo.

En tanto, seguramente en la gala nocturna de este martes se conocerán más detalles de los argumentos de la amiga de Furia para usar la fulminante contra una de las nuevas participantes de la actual edición argentina Big Brother.

Fulminada y sancionadas: quiénes son las participantes que ya están nominadas en Gran Hermano

Este lunes, en Gran Hermano (Telefe), el conductor Santiago del Moro anunció quién recibió la segunda fulminante de la temporada. Además, 'Big' sancionó a dos participantes por moverse en el desafío de Congelados de anoche.

A la medianoche, el presentador reveló que Paloma Méndez estaba fulminada y pasaba directamente a la placa de nominados del miércoles. "Un pelotu... o pelotu...", disparó Paloma enfurecida ante la noticia.

Después, habló 'Big' y les dijo a los jugadores: "Ustedes saben que el Congelados tiene reglas específicas que deben ser respetadas. Cada participante está obligado a guardar silencio y a no moverse durante esta actividad. Sin embargo, en esta oportunidad varios de ustedes no respetaron esta norma. Debido a este incumplimiento he tomado la decisión de sancionar a quienes no hicieron lo que las reglas indican. Rosina, Catalina están nominadas".

Acto seguido, el participante Martín Ku, quien también quedó fulminado por abrir al azar un sobre que contenía dicha noticia, opinó sobre los nominados de esta semana: "Placa de ocho mínimo".

Así las cosas, por ahora, los nominados son: Catalina Gorostidi, Rosina Beltrán, Paloma y Martín. Bautista Mascia, en tanto, es el líder de la semana y el día jueves deberá salvar a alguien de la placa y elegir a un participante para que suba a la placa.