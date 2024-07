Gastón Trezeguet se cansó de Furia de Gran Hermano y le soltó la mano: "No me parece inteligente"

“Que haga lo que quiera, por supuesto, pero no me parece inteligente empezar a cag... todas las relaciones”, sumó. Ahí, Walter 'Alfa' Santiago opinó: “Pero somos todos seres humanos diferentes”.

“Estamos hablando de tu relación con el canal que te dice ‘andá a una tapa de Gente’. ¿Para vos está bien cag... en el canal? Obvio que somos todos diferentes”, remarcó Trezeguet.

Por su parte, Romina Uhrig, quien también estaba participando del programa, dio su parecer sobre la actitud de Furia.“Vos firmás un contrato, si después no te gusta, ¿para qué firmaste? Hay que tener palabra y respeto”, señaló.

Flavio Mendoza se puso en contacto con Furia para su próximo show y la defendió de las polémicas

Este miércoles el director teatral Flavio Mendoza habló en una nota con Intrusos (América) y adelantó algunas cuestiones del importante show que prepara para Córdoba, en el cual quiere tener a Furia de Gran Hermano como figura.

Cuándo Juliana abandonó la casa de Gran Hermano, cabe destacar que el artista fue el primero en expresar su interés por trabajar con ella y le hizo una oferta laboral a través de sus redes sociales.

Consultado por las polémicas actitudes de la joven a la hora de trabajar, Flavio aseguró que mantiene el interés en ella y la defendió como persona. "Yo creo que Furia no es lo que pinta en la tele. Lo hace porque al programa le sirve esa locura que ella representa", expresó.

"En este ambiente los que están detrás de alguien siempre te llenan la cabeza. Creo que Furia es una persona inteligente y que sabe muy bien que si le llega la oportunidad de trabajar con alguien que tiene algo importante en el medio no lo va a desaprovechar", analizó.

Por último resaltó que es lo que vio en Furia para querer convocarla a su proyecto y reconoció: "Si ella no entra en mi exigencia, no trabajaría conmigo. A mi me gusta que es una profesional y doble de riesgo".

"Me llegó un mensaje de ella diciendo que le encantaría ir y capaz que mañana aparezca un ratito por el circo", reveló Flavio demostrando que los planes están encaminados.