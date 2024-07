Tamara Paganini habló de su calvario tras salir del primer Gran Hermano: "La gente me atacaba en la calle"

"Cuando salí, me asusté, me dio pánico, la gente me atacaba y no entendía por qué. Porque en tu entorno la gente te quiere. Y nunca me imaginé que hablar sin pelos en la lengua iba a generar en la calle tanto odio", contó Paganini.

"Cuando salí de Gran Hermano conocí realmente lo que es la maldad", afirmó la expartcipante. "Era todo ataque y ver todo lo que decían los medios de mí, todos los programas de chimentos me daban porque yo bailaba en un boliche", recordó.

Y agregó: "Decían que yo salía con empresarios, que tenía un porsche, que me vestía, en esa época, con tapados de piel, y que me venían a buscar en limusina. Y yo apenas podía viajar el colectivo".

La tremenda confesión de Tamara Paganini a 23 años de su paso por Gran Hermano

Tamara Paganini fue unas de las grandes figuras de la primera edición de Gran Hermano. A 23 años de su paso por el reality, confesó que pudo ser expulsada por un grave acto de violencia pero que nada de esto fue mostrado al aire y así ella logró permanecer en juego.

Invitada al piso de Intrusos (América), la ex participante hizo un análisis del programa actualmente y sacó a la luz fuertes polémicas de su edición.

“Llega un momento en el que las cámaras pasan a ser parte de mobiliario. No podés cuidarte de lo que decís 24/7. Aparte, en el Gran Hermano nuestro tampoco sabíamos que algo que dijéramos iba a tener tanta repercusión", aseguró Tamara.

Luego profundizó en lo que sucedía dentro de la casa y admitió: "Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo le pegué a uno adentro de la casa. No se podía, era romper las reglas. Me llamaron al confesionario y dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés echame'".

Acto seguido comentó que la producción finalmente no tomó ninguna medida al respecto y aseguró que todo tenía que ver con cuidarla como participante. “Era La Oca de los huevos de oro junto con Gastón Trezeguet. No me iban a sacar...", deslizó.

"La producción elige qué mostrar y qué no mostrar. Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV. No se ve todo, siempre existe el botón de ‘apagá esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no cambia nada", afirmó.