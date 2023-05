Georgina Barbarossa reveló la charla que tuvo con Jey Mammon y sorprendió con sus declaraciones: "Hay que..."

En una nota con LAM (América TV), Georgina Barbarossa se refirió a ese episodio y sorprendió con sus declaraciones. "Yo ni me enteré. No fue incómodo para nada porque es el programa de Jey. Cuando pasó todo el despelote, estaba en la cúspide de la ola. Es su programa. Conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace entrevistas increíble y es un músico de la ostia. Lógico que la gente lo extrañe", expresó.

La figura de Telefe reveló que llamó al humorista cuando la llamaron para ponerse al frente de La Peña de Morfi. "Cuando me llamaron, me comuniqué con él y le dije: 'te voy a cuidar el rancho'. Él me agradeció y me dijo que estaba todo bien", detalló.

"Hay que bancarlo y ver qué va a suceder. Es un momento que está todo muy caliente. No es que me moleste. Yo lo quiero a Jey. No me gusta hablar más del tema porque es meter más leña al fuego. Creo que hay que dejar todo en stand by, que él pueda arreglarse y volver a trabajar", agregó.

"¿Puede volver a la TV?", le consultó el cronista. "Yo creo que sí. Jey es una persona muy querida. En el medio lo queremos mucho a Jey. No creo que sea un violador. Creo que se mandó un moco. Salió con un chico más joven, en otro paradigma. Sí, se mandó un moco, pero hay que dejar el tema... dejémoslo tranquilo para que pueda volver a trabajar", concluyó.

Jey Mammon

La firme postura de Ángel de Brito tras los dichos de Georgina Barbarossa sobre Jey Mammon

Tras la entrevista a Georgina Barbarossa sobre la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon, Ángel de Brito fue tajante al dar su mirada al respecto.

"¿Georgina se golpeó antes de dar la nota? Lo fulminó hace dos notas atrás.... dijo que era soberbio, agresivo.. ¿y ahora hay que dejarlo en paz?", fue la reacción del conductor de LAM.

Ángel remarcó que futuro del cómico en Telefe ya se definió. "Yo le aviso a Georgina que Telefe lo echó. Por eso ella está conduciendo La Peña. Rarísimo", sentenció.