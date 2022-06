Germán Paoloski enfrentó duras críticas por un chiste transfóbico

En medio de la conversación, Germán hizo un comentario, que rápidamente fue cuestionado en Twitter.

Embed

"Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él. Salió con una chica, al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice 'Un caballero... un caballero... la chica'. Pero bueno, ya estaba ahí. Y bueno, sobre gustos...", expresó el conductor.

Alé se quedó algo desconcertado y soltó una risa para descomprimir la tensa situación.

image.png

Germán Paoloski cuestionado por un comentario desubicado al aire

El "chiste" del conductor de No es tan tarde, Germán Paoloski, fue motivo de críticas en Twitter.

"Así recibe Germán Paoloski el mes internacional del orgullo", escribió el periodista Franco Torchia y citó el video del programa. Enseguida, cientos de usuarios dieron su opinión al respecto.

franco.jpg

"Germán Paoloski acaba de tirar un chiste de VideoMatch 2004. Dejate de joder, que atraso", "Germán Paoloski atrasa mil años", "¿Ya pidió disculpas?", "Nada de lo que dijo es gracioso", "Chistes homofóbicos que no hay que hacer @germanpaoloski Urgente capacitación para periodistas y conductores de TV", fueron algunos de los comentarios que se replicaron.