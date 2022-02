Gimena Accardi mostró cómo quedó su brazo tras la operación

Y detalló: “Primero, quiero agradecer a Nico que estuvo minuto a minuto al lado mío, siendo mi enfermero de lujo encargándose de todo con amor, como siempre”. Además, también le dedicó sentidas palabras a los médicos que la atendieron: “También quiero agradecer a Pedro Hansing, el medico traumatólogo que me reconstruyó el brazo izquierdo (fracturado en tres partes con desplazamiento), a todo su equipo de quirófano y a Carlos Trillo”.

image.png

Sobre la operación, explicó: “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos. Gracias a la gente que trabaja en la Trinidad de San Isidro (sede Thames) por hospedarme seis días con amor y paciencia, a todo el personal de salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, limpieza, nutricionistas, cocina y camareras que me visitaron y asistieron con amor durante mi estadía sedada y dolorosa, entre rescates de Morfina, Tramadol y quien sabe ya cuántos analgésicos me dieron. Gracias a mis amigxs por preocuparse y mandar amor minuto a minuto”.

“Ahora queda la rehabilitación a cargo de Ricky Confalonieri, ya pasó lo peor y solo espero volver a mover el brazo como lo hacía antes, que el dolor se vaya pronto y poder volver a mi cotidianeidad. Gracias a ustedes por estar del otro lado mandando amor ¡Gracias!”, cerró Gimena Accardi.

gimena accardi 1.jpg

Gimena Accardi mostró cómo quedó su hombro tras la operación

La actriz Gimena Accardi se volvió a mostrar en las redes con un cabestrillo en su brazo -para inmovilizar la zona- luego de la intervención quirúrgica.

gimena accardi.jpg

"Voy a seguir usando filtro bastante tiempo más por lo menos hasta que se me vaya el dolor. Uma (su perra) está perfecta, por suerte no se hizo nada, yo me enganché en su correa y caí al precipicio m-as o menos, pero Uma ya no tenía puesta su correa. Uma me vio caer desde arriba como una boluda", precisó la actriz. Y además mostró una imagen de su perra: "Impecable está. 13 años intacta, parece cachorro", acotó.