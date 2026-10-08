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Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: "Un ayudín"

La actriz Gimena Accardi compartió desde las redes su experiencia al realizarse un nuevo tratamiento estético y por qué no busca aparentar tener menos edad.

8 oct 2026, 08:35
Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: Un ayudín

Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: "Un ayudín"

Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: Un ayudín

Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: "Un ayudín"

Gimena Accardi compartió con sus seguidoras de Instagram un nuevo tratamiento estético que se realizó después de realizarse varios años láser en su cuerpo.

La actriz explicó que utilizó esta vez una nueva técnica y aprovechó también para explicar los motivos por los que se realiza estos tratamientos en búsqueda del cuidado de su piel.

"Si ustedes me siguen hace rato saben que hace 10 o 12 años me hago láser en la piel que ayudan con las manchas, las marquitas de acné y a disminuir un poco las arrugas porque estimula tu propio colágeno y son tratamientos no invasivos por eso me gustan", comenzó Gimena Accardi el video mientras se dirigía al centro para realizarse la sesión.

"Como fundamentalista y militante del láser justamente por no ser un tratamiento invasivo siempre me estoy aplicando y ahora estoy yendo a aplicarme uno que no me hice nunca: el morpheus, que me hablaron maravillas", continuó.

Y se sinceró acerca del procedimiento: "A mí particularmente no me duelen los láser, tengo un umbral de dolor alto debo decir, pero no duele y aparte te ponen anestesia".

La profunda reflexión de Gimena Accardi sobre los cuidados estéticos, el bienestar y la edad

Tras realizarse el tratamiento láser, Gimena Accardi fue contando los detalles de la experiencia y los motivos por los que hace años implementa esa técnica.

“Estoy haciendo tiempo hasta que me haga efecto la anestesia y te dejan como en un cuartito de espera", comenzó la ex de Nico Vázquez.

Y dejó en claro: “Me puse reflexiva y me parece interesante: yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné".

Gimena Accardi indicó que se realiza estos tramientos estéticos para el cuidado de su imagen vinculado a su trabajo pero que no busca aparentar tener menos edad.

“Trabajo con mi imagen pero no hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso. Yo tengo 41 años y me encanta tenerlos. De hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, aseguró la actriz.

Y cerró con un mensaje apuntando a la actividad deportiva y una buena alimentación como eje central para verse bien y la técnica del láser como complemento.

“Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel, con buena alimentación, hidratándote, haciendo deporte y aparte un ayudín con los láser no viene nada mal”, concluyó.

     

 

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