Gimena Accardi mostró el novedoso tratamiento estético que se hizo a los 41 años: "Un ayudín"

Y se sinceró acerca del procedimiento: "A mí particularmente no me duelen los láser, tengo un umbral de dolor alto debo decir, pero no duele y aparte te ponen anestesia".

La profunda reflexión de Gimena Accardi sobre los cuidados estéticos, el bienestar y la edad

Tras realizarse el tratamiento láser, Gimena Accardi fue contando los detalles de la experiencia y los motivos por los que hace años implementa esa técnica.

“Estoy haciendo tiempo hasta que me haga efecto la anestesia y te dejan como en un cuartito de espera", comenzó la ex de Nico Vázquez.

Y dejó en claro: “Me puse reflexiva y me parece interesante: yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné".

Gimena Accardi indicó que se realiza estos tramientos estéticos para el cuidado de su imagen vinculado a su trabajo pero que no busca aparentar tener menos edad.

“Trabajo con mi imagen pero no hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso. Yo tengo 41 años y me encanta tenerlos. De hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, aseguró la actriz.

Y cerró con un mensaje apuntando a la actividad deportiva y una buena alimentación como eje central para verse bien y la técnica del láser como complemento.

“Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel, con buena alimentación, hidratándote, haciendo deporte y aparte un ayudín con los láser no viene nada mal”, concluyó.