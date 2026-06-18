La romántica foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que confirma la relación: "Directo al..."

En tanto, Gimena Accardi, que hace poco festejó sus 41 años, decidió repostear desde su cuenta la foto subida por él y agregó el emoji de un corazón con una carta y mostró además el menú de la salida y una rosa que acompañó el collage de momentos de la noche.

Tras mucho tiempo de rumores que los vinculaba y silencio público, finalmente la ex de Nico Vázquez y el joven artista blanquearon la relación ante sus seguidores virtuales.

gimena accardi foto con seven kayne confirmando el romance 2

Gimena Accardi confesó la fuerte decisión que tomó tras separarse de Nico Vázquez

Gimena Accardi habló en su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) un año de la separación de Nico Vázquez tras 18 años juntos y contó cómo atravesó ese difícil momento personal.

“¿Qué momento Gime estar tan expuesto no? Complicado. Uno dice en algún momento tiene que parar y no para”, comentó el conductor Mario Pergolini para introducirla en el tema.

"Uh horrible", reconoció al instante la actriz. Y luego remarcó qué fue lo que hizo en ese entonces para tratar de aislarse de todo aferrándose a su círculo más íntimo.

“Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que también el humor también te salva de esas situaciones muchas veces”, indicó.

En ese sentido, Gimena Accardi reconoció: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. No vi nada realmente”.

La artista explicó por qué optó por no ver nada de lo que salía en los medios mientras transitaba ese duro momento de la separación de Nico Vázquez tras tantos años en pareja.

“Preferí no verlo por mi salud mental porque sabía que si lo veía me iba a arruinar", reconoció la actriz. Y cerró: "En ese sentido soy una persona con mucho análisis que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”.