La romántica foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que confirma la relación: "Directo al..."

Después de varios meses donde se instaló el rumor de romance, finalmente llegó la primera foto oficial de Gimena Accardi y Seven Kayne juntos.
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Tras separarse hace un año de Nico Vázquez, la actriz Gimena Accardi compartió las primeras imágenes junto al cantante Seven Kayne.
Después de varios meses donde se instaló el rumor de romance, finalmente llegó la primera foto oficial de Gimena Accardi y Seven Kayne juntos.
La actriz y el cantante se mostraron en dos imágenes disfrutando de una salida y tomados de la mano en un local gastronómico donde comieron una hamburguesa y papas fritas.
La primera foto fue subida por el cantante a su cuenta en Instagram donde compartió una imagen con la actriz sentada en la mesa y él sosteniendo sus manos, en una escena bien romántica.
En el espejo del local se observa la significativa frase directo al corazón, que fue subrayado en la imagen, reflejando también la complicidad y vínculo entre ambos tras protagonizar la serie vertical erótica Tilf, que se estrenó en enero de 2026.
En tanto, Gimena Accardi, que hace poco festejó sus 41 años, decidió repostear desde su cuenta la foto subida por él y agregó el emoji de un corazón con una carta y mostró además el menú de la salida y una rosa que acompañó el collage de momentos de la noche.
Tras mucho tiempo de rumores que los vinculaba y silencio público, finalmente la ex de Nico Vázquez y el joven artista blanquearon la relación ante sus seguidores virtuales.
Gimena Accardi habló en su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) un año de la separación de Nico Vázquez tras 18 años juntos y contó cómo atravesó ese difícil momento personal.
“¿Qué momento Gime estar tan expuesto no? Complicado. Uno dice en algún momento tiene que parar y no para”, comentó el conductor Mario Pergolini para introducirla en el tema.
"Uh horrible", reconoció al instante la actriz. Y luego remarcó qué fue lo que hizo en ese entonces para tratar de aislarse de todo aferrándose a su círculo más íntimo.
“Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que también el humor también te salva de esas situaciones muchas veces”, indicó.
En ese sentido, Gimena Accardi reconoció: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. No vi nada realmente”.
La artista explicó por qué optó por no ver nada de lo que salía en los medios mientras transitaba ese duro momento de la separación de Nico Vázquez tras tantos años en pareja.
“Preferí no verlo por mi salud mental porque sabía que si lo veía me iba a arruinar", reconoció la actriz. Y cerró: "En ese sentido soy una persona con mucho análisis que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”.