Gladys La Bomba Tucumana fue intervenida nuevamente y se quebró al hablar de su salud

“La semana pasada se comió un patita de un tenedor y le quedó la sensación, creemos que no le quedó un pedacito porque hoy se hizo la endoscopia. Seguramente le debe haber lastimado y es lo que nos explicaron los médicos”, comentó Tyago.

Luego, precisó: “Hoy le pudieron hacer la endoscopía, anestesiada y todo eso que le tiene un poco de miedo. Estuvo un par de días con la molestia y por eso volvió”.

En el mismo momento, el joven llamó en vivo a su mamá, que contestó desde el hospital y se mostró angustiada.

“Estoy todavía dopada. Estoy muy asustada, lloré muchísimo porque me tuvieron que dormir y yo tengo mucho miedo. Soy re miedosa y recién estoy despertando. Te amo hijito, gracias por acompañarme”, expresó La Bomba.

Embed

Operan de urgencia a Gladys La Bomba Tucumana tras atragantarse con un tenedor

Este jueves Gladys La Bomba Tucumana tuvo una impensada complicación durante las grabaciones del Cantando 2024 (América) y luego de ser atendida de urgencia, fue operada en el Sanatorio Güemes.

“Hola amigos. Vengo de la guardia, hoy tuve un accidente y subo esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal, me asusté un montón y es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico”, contó la cantante en un video.

Acto seguido, detalló lo que ocurrió y explicó: “Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomate de una ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo, que es súper filoso. Tengan cuidado”.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, siguió.

En cuanto al procedimiento que realizó en la clínica, detalló: “Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré. No quería dormirme”.

Finalmente, la cantante aseguró que se encontraba bien y en LAM (América) informaron, tras una comunicación con el hospital, que sería operada.