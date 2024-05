Gladys La Bomba Tucumana reveló qué experiencia la unía con Gilda y cómo la afectó su muerte: "La pasé mal"

“Yo viajaba un montón, Elbio (Mazzuco) se llamaba el chofer que murió, se estaba por casar. Nosotros todos los fines de semana usábamos ese micro”, expresó conmovida la intérprete tropical.

Y dejó en claro cuál era su relación con Gilda en ese entonces: “Yo no era amiga de Gilda, pero la conocí porque yo estaba de gira en Mendoza, hacíamos muchas giras en los motorhome, y siempre íbamos en el micro de Elbio con todos mis músicos”.

“Estaba en Mendoza yo y ella también y nos vimos y no nos saludamos, ni ella ni yo, una pena porque hubiera sido re bonito. Después cuando me enteré yo estaba re mal porque era mi vida también, yo también tenía a mi hijito que lo llevaba de gira”, continuó.

Gladys contó cómo la afectó enterarse del fatal accidente de su colega: “Fue muy tremendo, de hecho, tuve que hacer terapia un montón de tiempo y ya no quería salir a la ruta, tenía mucho miedo”.

Y contó las coincidencias que las unían: “Iba justo un manager mío que vio todo el accidente, estaba yendo a un lugar en donde yo había estado el fin de semana anterior, en Entre Ríos, la estaba llevando la misma persona que me llevaba a mí, eran un montón de cosas bien fuertes”.

El dolor de Gladys, La Bomba Tucumana por la enfermedad de su novio: "Me dejó porque se va a morir"

Gladys La Bomba Tucumana estuvo invitada al ciclo Mañanísima, El Trece, y en una charla profunda con Carmen Barbieri contó la lucha de su novio Luciano, de 37 años, contra el cáncer, que se lo detectaron luego de unos análisis de rutina.

“Luciano tiene 37 años y se hace un estudio post-covid por el trabajo, porque él es licenciado en higiene y seguridad y del laburo le piden que lo haga. Y ahí, en ese chequeo, le sale que tenía un tumor enorme adentro de su abdomen, pero no tenía ningún síntoma. Y ahí lo operan inmediatamente”, comentó la cantante tropical.

“Yo no lo conocía. Va teniendo hasta hoy tres operaciones de lo mismo. Se hace los chequeos y de nuevo, a los cuatro meses, tiene un tumor gigante. Esta fue la peor, la más tremenda, porque yo estaba con él, ya lo conocía, en la segunda operación. Se hace los chequeos, nos vamos de vacaciones afuera del país y él no se sentía bien. Acabamos de operar en septiembre y esto era diciembre. Se sentía mal, tenía fiebre”, continuó Gladys con su doloroso relato.

“Se hace de vuelta los chequeos, volvemos de las vacaciones, se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de 8 kilos, así como si nada, en cuatro meses. Y ahí ya medio que lo desahuciaron, medio que le dijeron, no sé, ya era la segunda operación”, siguió Gladys su relato visiblemente emocionada.

Luego, remarcó sobre el duro proceso que atraviesa: "Hasta esa segunda que lo operaron de vuelta, le sacaron de vuelta el tumor y a los cuatro meses lo tiene de vuelta y ahí ya hizo quimio, hizo de todo”.

Ahí, la conductora quiso saber si sigue en pareja con él: “Te quiero hacer esta pregunta, porque escuché por ahí, decime si es cierto, ¿él te dejó?”, le preguntó.

Y la artista confirmó que él la dejó por todo esto que está pasando: “Sí, me dejó porque estaba enfermo. Yo me acuerdo que me había ido de gira a Tucumán y, charlando por teléfono, medio que me lo dijo y cuando yo volví, porque ya sabía que tenía que iniciar un tratamiento y que medio que lo habían desahuciado en el Hospital de Clínicas, el doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, una onda así, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece sufrir por esto’ y me dejó".