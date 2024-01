Graciela Alfano sorprendió al revelar qué la conquistó de su nuevo novio: "Eso a mi me encanta"

En el plano más personal, contó que estaba en Punta del Este desde octubre, luego se fue para pasar año nuevo, y finalmente volvió para seguir sus vacaciones allí. "Compartiendo salidas, proyectando viajes...", deslizó el cronista.

"Lo que hace todo el mundo cuando se conoce, compartiendo salidas y eso", contestó Graciela. En eso, el movilero hizo foco en qué fue lo que la conquistó de Carlos y ella no dudó en su respuesta.

“Primero que es una buena persona, es un caballero, es muy old school y eso a mi encanta. Toda esa cosa modernosa, histericonga que uno no la tiene, eso fantástico”, aseguró.

Siguiendo esa línea, decidió darle un consejo a los televidentes y expresó: “Es un buen tip para las parejas, no jugar jueguitos sino realmente ser como uno es, eso es lo mejor”.

Quién es y a qué se dedica el millonario nuevo novio de Graciela Alfano

En las vacaciones veraniegas en Punta del Este, Graciela Alfano se muestra enamorada al lado de un hombre uruguayo que la conquistó.

Se trata de un poderoso empresario llamado Carlos Bustin, tiene 63 años -ocho menos que ella-, tiene una agencia de autos y también es dueño de un restaurante.

Ana Rosenfeld, quien conoce al empresario hace años, dio detalles de la relación que nació con la actriz en charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

“No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, dijo la abogada en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

Y amplió: “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos. No solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano, porque somos vecinos”.

“En un empresario muy querido, que tiene una agencia de auto y un restaurante también”, reveló Rosenfeld sobre la profesión del nuevo novio de Graciela Alfano, quien por el momento opta por el silencio y disfrutar de las mieles del inicio del romance.

Imagen: @elejercitodelam.