Gran Hermano 2022: la sorpresiva reacción de Nacho cuando Mora le contó que lo shippearon con Thiago

Según pudo verse en la transmisión en vivo de Pluto TV, durante una conversación en el baño, a Mora se le escapó que los fanáticos de Gran Hermano fantasearon con una relación sentimental suya con Thiago Medina, uno de sus mejores amigos dentro del juego.

Mora Nacho y Julieta en el baño - GH 2022 captura.jpg

“¿En serio?”, alcanzó a preguntar Nacho antes de lanzar una carcajada instantánea, mientras Julieta estalló al grito de “Ay, ay, ay. Me muero” también tentada de risa. “No sé si lo podía decir, no me reten”, se atajó inmediatamente Mora algo asustada.

Pero allí Castañares la tranquilizó, explicándole: “No te va a pasar nada si no me afecta en nada. Me da ternura”, mientras se mostró distendido. Al mismo tiempo, le mencionó que “En la promo hay una parte que estoy en la pileta así (abrazado) con Thiago y él me está por dar un beso”, sabiendo perfectamente que hubo situaciones que se prestaron a confusión.

Embed

La advertencia de Santiago del Moro a los finalistas de Gran Hermano 2022 tras el ingreso de Holder, Martina y Mora: "Será muy..."

Luego de la última gala de eliminación de Gran Hermano 2022 antes de la gran definición, que determinó la salida del juego de Romina Uhrig, Santiago del Moro anunció sorpresivamente el reingreso de Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, los tres primeros eliminados, para jugar con los finalistas.

Así, este lunes el conductor del ciclo de Telefe hizo ingresar de a uno a los ex hermanitos, sorprendiendo por demás de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares que están a un paso de consagrarse campeones.

Claro que luego de unos minutos de misterio, el conductor de GH los sentó en el living y explicó las nuevas reglas del juego. “Esta semana empezamos a desandar de a poco el aislamiento para llegar a la final y que les sea leve lo que se van a encontrar acá afuera”, comenzó diciendo del Moro.

La advertencia de Santiago del Moro a los finalistas de GH 2022 .jpg

“Ellos están para ayudarlos. A cada uno de ellos, Gran Hermano los invitó para que tengan una misión. Imaginemos que van a ser sus jefes de campaña”, agregó Santiago desde la pantalla y les informó a los finalistas que tendrán que “compartir la semana con ellos” más allá de las diferencias que hayan tenido.

Si bien aclaró que cualquier cosa que no le guste a Gran Hermano hará que cualquiera de los visitantes sea "eyectado" de la casa, les detalló a Marcos, Nacho y Juli que “Lo que tienen que hacer ustedes durante toda esta semana es recolectar votos de afuera, y por eso tienen que hablar de ustedes”, dado que “con el voto positivo” que hay esta semana “todo puede cambiar”.

“La visita va a compartir algunos días el desayuno, la habitación, y van a jugar en duplas esta semana. Hasta se pueden llevar un premio. Lo que sí es cierto es que la visita sale el próximo viernes, cuando va a haber una sorpresa muy grande también. El miércoles hay otra una muy fuerte. Van a pasar muchas cosas esta semana, chicos. Prepárense para algo muy, muy, muy fuerte”, concluyó el conductor de GH para luego develar que Holder haría campaña por Julieta, Mora por Marcos y Martina por Nacho.