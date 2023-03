Gran Hermano 2022: Cómo será el casamiento poliamoroso entre Marcos, Julieta y Nacho

Quiénes se casan en GH 2022 - captura.jpg

Así, los finalistas del reality se "casarán" este viernes por la noche, donde también tendrán lugar en el festejo los ex participantes jefes de campaña de los posibles ganadores que volvieron a la casa el lunes pasado. Así,Tomás Holder será el cura que les de la bendición, mientras que Mora y Martina oficiarán de madrinas.

En tanto, lo que los chicos no saben todavía es que el resto de sus ex compañeros volverán a entrar a la casa más famosa de la televisión para festejar junto a ellos, en una transmisión que promete hacer historia este 24 de marzo.

Marcos le confesó a Tomás Holder lo que siente de verdad por Julieta de Gran Hermano 2022

En su reingreso a la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder volvió a hacer una pregunta bien directa a uno de los finalistas del reality tras aquella consulta que descolocó a Nacho Castañares.

Esta vez el rosarino, en una charla a solas con Marcos Ginocchio, indagó sobre los sentimientos del Primo y le preguntó cómo hacía para poder estar tantos meses sin tener relaciones sexuales.

"La verdad que no lo tomo como una desesperación ni mucho menos, no necesito", le dijo Marcos ante la consuta de Holder, quien le dio su punto de vista al respecto: "Sexualmente siempre fui bastante activo y siento que cinco meses no hubiese aguantado".

marcos julieta.jpg

Luego, Holder le preguntó directamente por Julieta Poggio y el vínculo que tiene el salteño con ella: "Te veía pegado con Juli y después me acordaba que Juli tenía novio...".

A lo que el Primo admitió que sólo los une una buena amistad: "No, no, súper amiga. Lo bueno es que salís con todas esas relaciones que formas acá".

"Con Marti (Martina Stewart Usher) todo el mundo pensó que íbamos a estar juntos y no, yo la veo como re amiga y la quiero mucho como amiga", finalizó Holder.