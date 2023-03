Gran Hermano 2022: el tremendo error de Tomás Holder que las redes no le perdonaron

En la última semana de Gran Hermano 2022, los ex participantes Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky ingresaron a la casa más famosa del país, y para calmar los nervios camino a la esperada final, los ex GH y los finalistas, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio hicieron un juego musical, y al rosanino las redes sociales no le perdonaron su error.