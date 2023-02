Gran Hermano 2022: tras dejar la casa, Alfa vivió un reencuentro muy emotivo

afal2.jpg

"Te amo", escribió Alfa para expresar su sentimiento por la niña. Aunque tuvo poco tiempo para estar con su familia, el más veterano del juego no quiso perderse la oportunidad de estar con la bebé.

Pese a las polémicas dentro de casa de Gran Hermano 2022, Alfa logró conquistar a buena parte de los fanáticos del programa. Y, al parecer, quiere revertir la imagen que construyó en el juego.

La tajante postura de Juan tras la salida de Alfa de Gran Hermano 2022: "No me sumo a su circo"

En su corta estadía en la casa de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito tuvo un gran enemigo: Walter Alfa Santiago. La relación entre el taxista y el más veterano del juego fue muy tensa.

Este martes, el último eliminado del reality fue convocado para un cara a cara con sus ex compañeros. Reverdito dijo que prefería no ir al al programa de mayor audiencia de Telefe, pese a que finalmente asistió al piso.

"Yo no voy al debate porque no me voy a sumar al circo de este muchacho. No me cae bien y no me gustan las cosas que hace", expresó el taxista en LAM (América TV). De todos modos, la producción finalmente logró convencerlo.

En el ciclo de Ángel de Brito, Reverdito apuntó fuerte contra la producción de Gran Hermano 2022. "Me parece que lo inflan", señaló el ex GH luego de ver el debate de Alfa con los analistas.

"A mí me mataron por estar con cara de cu... en la casa. Y a este muchacho no lo midieron con la misma vara", remarcó el taxista. Y consideró que los panelista de GH le tuvieron piedad. "Protagonizó situaciones graves y no le dijeron nada", añadió.

Al finalizar, Reverdito dijo que Gastón Trezeguet fue el único que le "paró el carro". "Gastón fue el que mejor estuvo y le dijo las cosas en la cara", concluyó.