Gran Hermano 2022: El crudo comentario de Julieta sobre la relación de Daniela con Thiago que descolocó a la morocha

julieta y Daniela en el cuarto -captura GH 2022.jpg La charla de Juli con Daniela en el dormitorio de Gran Hermano 2022, donde le dijo que no la ve de novia con Thiago Medina fuera de la casa.

Lo cierto es que cuando Daniela le susurró a una foto de Thiago Medina: "Thigui, mi amor…", Disney le consultó si realmente está enamorada.

"Acá adentro, en la casa de Gran Hermano, siento que sí" fue la instintiva respuesta de Celis. Pero la modelo le explicó: "No podés estar enamorada en un lugar y en otro no. Cuando estás enamorada es un sentimiento que lo sentís donde sea y es tan fuerte que no tenés dudas".

daniela muy cerca de thiago gran hermano 2022.jpg Thiego Medina y Daniela Celis, enamorados dentro de Gran Hermano 2022.

"Yo siento que sí, entonces" lanzó la ex Venganiela. Y agregó "Siento que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente".

Fue allí cuando su compañera se sinceró con ella y le lanzó en la cara: "No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron". "Lo quiero conocer afuera. Me muero de ganas de conocerlo. Eso es lo que te puedo decir" cerró la charla Daniela absolutamente descolocada.

Gran Hermano 2022: luego de su eliminación Thiago confesó si está enamorado de Daniela

Con una sonrisa de oreja a oreja, Thiago Medina abrió su corazón en El Debate de Gran Hermano 2022 en la noche del lunes tras su reciente eliminación del reality de Telefe. Y como era de esperarse, el tema a charlar sin duda fue su relación sentimental con Daniela Celis.

"Yo le decía a Dani que vayamos tranqui, porque en un momento íbamos muy rápido. También le dije que me aburría si estábamos todos los días juntos… Pero todo eso fue lo que me había gustado, que esté ella conmigo", reconoció Thiago sobre sus sentimientos hacia la morocha.

Thiago Medina reveló si se enamoró de Daniela Celis.jpg Tras quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina aseguró que Daniela le gusta "Una banda".

Fue allí cuando Costa, tras escucharlo atentamente, fue al hueso y le consultó al ahora ex participante de Gran Hermano 2022: "¿Te enamoraste?". "¡Sí! Me re gusta. Una banda...", fue la instintiva respuesta del joven que habló realmente con el corazón.

En tanto, admitió también: "Cuando Daniela se fue lloré", en referencia a la eliminación de su chica de la competencia luego de no haberla salvado de la placa de nominados cuando precisamente dependía de él. Ahora habrá que esperar a que Celis salga de la casa para ver si la historia de amor continúa.