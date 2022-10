Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Alfa, golpeado por la nominación

"Ya sabía que iba a extrañar. De a poco me voy acostumbrando a no tener el celular encima. A no tener llamados ni mensajes. No estar pendiente del horario está bueno, y poder calcular el horario con el sol", continuó y no pudo aguantar las lágrimas.

"Ojalá me quede hasta el final. Tengo ganas de quedarme hasta el final. Ojalá la gente vote para que me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo", sostuvo quien terminó en placa tras haber recibido cuatro votos, ubicándose por detrás de Nacho con trece, Juan con doce y Martina con once.

"Como todo lo que hice en mi vida para ser feliz y reírme, aunque a veces no me salga bien. Después de intentar hacer las cosas bien, lloré como un loco", concluyó el participante más grande de la casa.

Quién es Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago fue uno de los 18 participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 y rápidamente generó polémica: retó a Thiago Medina en la cocina, se tocó las partes íntimas mientras estaba recostado en la cama y hasta lanzó una fuerte acusación sobre el presidente Alberto Fernández, que motivó un hilo de Twitter la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti.

Alfa, como le gustan que le digan, tiene 60 años, es de la zona de Tigre y está divorciado. Había tenido pequeñas experiencias anteriores en televisión en El Garage TV y Masterchef, donde recibió la crítica de Germán Martitegui por meter el dedo en la olla para tantear la cocción del plato y de Christophe Krywonis, por entregar un plato con un pelo.

En su presentación en Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se mostró con un hombre de mucho carácter: "Mi nombre es Walter Santiago, me dicen Alfa, tengo 60 años, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder, siempre fui calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria", señaló.

"En la casa el dueño de la cocina soy yo para que no coman lechuga. En mi vida hice todo lo que quise, voy a ser el patriarca de la casa de Gran Hermano. En la convivencia mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo", agregó picante.

Y sobre los tres cosas que no pueden faltar en su estadía en el reality explicó: "Un par de libros, musculosas y ganas. Sin el celular voy a tener que aguantar, va a ser complicado".