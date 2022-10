Santiago del Moro le respondió a Gabriela Cerruti por la polémica con Alfa de Gran Hermano 2022

"Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante", pidió la portavoz.

En este sentido, Santiago del Moro habló el miércoles tras los polémicos dichos de Walter Alfa Santiago acerca de los políticos y el presidente Alberto Fernández y remarcó que los participantes son responsables de lo que digan dentro de casa.

"Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial, los participantes ingresan y hay más de 60 cámaras, con más de 70/80 micrófonos", explicó el conductor.

Y apuntó: "Lo que los chicos digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos. De hecho, al entrar a la casa acá y en el mundo, firman un documento en el que dice que se hacen cargo de las cosas que dicen y de las personas a las que nombren".

"Esto aclaro porque se han nombrado dentro de la casa a distintas personas y eso corre a cargo de quién lo dice. Ese es el documento que firmaron los chicos", cerró Santiago del Moro.

La presentación de Walter Alfa Santiago en Gran Hermano 2022

En su presentación en Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se mostró con un hombre de mucho carácter: "Mi nombre es Walter Santiago, me dicen Alfa, tengo 60 años, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder, siempre fui calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria", señaló.

"En la casa el dueño de la cocina soy yo para que no coman lechuga. En mi vida hice todo lo que quise, voy a ser el patriarca de la casa de Gran Hermano. En la convivencia mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo", agregó picante.

Y sobre los tres cosas que no pueden faltar en su estadía en el reality, Alfa explicó: "Un par de libros, musculosas y ganas. Sin el celular voy a tener que aguantar, va a ser complicado".