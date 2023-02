Gran Hermano 2022: el desubicado comentario de Romina que incomodó a Julieta luego de que le gritaran "cornuda"

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.jpg

Pero cuando las aguas parecían aquietarse para Disney, al tratar de olvidar de malicioso comentario para concentrarse en la competencia del reality de Telefe, su supuesta amiga Romina Uhrig le hizo un chiste de muy mal gusto que volvió a ponerla mal, y no pudo disimularlo.

"Cuando te enterás que tu novio te engaña…”, dijo Romina, mientras se movía de arriba hacia abajo con todo su cuerpo. Pero como Julieta no respondió al supuesto chiste, la ex diputada k insistió. “Juli, cuando te enterás que tu novio te está engañando…”, repitió la frase y el movimiento.

Fue allí cuando la modelo atinó a balbucear “No me digas eso” en un intento por marcarle a Uhrig que no era gracioso su comentario, pero la ex de Walter Festa siguió como si nada diciendo: “Sí, hacía con esto porque tenía ampollas”, mientras Julieta no pudo disimular su molestia.

Se filtraron fuertes chats del novio de Julieta de Gran Hermano 2022 con otra mujer

Julieta Poggio es una de las participantes preferidas de Gran Hermano 2022, a pocas semanas de la gran final de la actual temporada. Y una de las particularidades de su historia está en Lucca Bardelli, su novio que la espera fuera del reality de Telefe desde el comienzo.

Las versiones de infidelidades aparecieron en varias ocasiones, por lo que respondió a cada una de ellas. Como si fuera poco, las dudas con respecto a él volvieron a reflotar.

Tal como reveló la cuenta MundoFamosos, una mujer mostró una supuesta conversación con Lucca Bardelli. "Me volvés loco", se puede leer del joven en el chat íntimo. La respuesta que habría obtenido fue polémica: "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará que vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así".

Lo que generó ciertas dudas fue la respuesta del novio de Julieta, ya que habló sobre lo que ocurre dentro de GH. "Ya lo hablamos y no es que no tenga código, lo que veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí", completó.

Lucca Bardelli siempre se mostró fiel a Julieta Poggio a pesar de la distancia, incluso habló en público de ella más de una vez.

Pero lo cierto que la mujer que apareció como la tercera en discordia ya tiene un breve pasado mediático. Semanas atrás, fue ella quien publicó conversaciones con Mauro Icardi, lo que el futbolista desmintió por completo.