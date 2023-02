Gran Hermano 2022: el video del nuevo ataque de Alfa a Marcos, y la picante reacción del salteño

En tanto, en las últimas horas se viralizó un video en Tik Tok donde todos los hermanitos disfrutan de una tarde de sol en la pileta, cuando de repente se oye atacar de la nada al primo salteño. “¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”, lanzó Alfa despectivamente.

Alfa marcos cruce en la pileta.jpg

Y como Marcos, si bien es tranquilo, no tiene problema en defenderse de cualquier ataque. Por eso no dudó en devolverle la gentileza y mientras el resto quedó atónito, Ginocchio disparó rápido “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”, en alusión a la polémica mezcla casera que días atrás hizo Walter.

Embed

Gran Hermano 2022: Alfa está celoso de Marcos, se lo dijo a Camila y estalló la polémica

La relación de Walter y Camila es una de las más comentadas tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), sobre todo luego de que el participante de 61 años le manifieste a la joven de 20 que está celoso de Marcos.

En una charla con la pianista, el participante de Tigre le reprochó a Camila Lattanzio que se haya quedado hasta la madrugada hablando con Marcos, en lugar de irse a dormir.

alfa celoso de camila.jpg

"Te duele la cabeza... ¿para qué? Si me decís que te quedaste hasta las 4 de la mañana preparando un examen de la facultad, bueno, bárbaro. Pero pelotudeando con El Primo no lo acepto, En serio", dijo muy firme Alfa.

"¿No lo aceptás?", le preguntó ella y le extendió la mano. Romina estaba presente en la charla y le remarcó que estaba celoso de El Primo, aunque no lo reconoció.

"No, no tengo celos. Es lo mismo si se quedaba con vos o con Julieta", dijo Alfa, aunque quedó más que claro que lo que le molestó fue que Camila pasó tiempo con Marcos.