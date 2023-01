La durísima pelea entre Alfa y Ariel en pleno vivo de Gran Hermano 2022

pelea en vivo Alfa Ariel con intervención de Santiago del Moro.jpg

Así las cosas, durante la emisión en vivo de este martes Santiago del Moro supo llevar la charla con los hermanitos al terreno de las incomodidades de cada uno. Ese fue el momento en el que Ariel se animó a plantear cara a cara, y frente a todos, su malestar por el maltrato de Alfa, generándose un tenso cruce que debió frenar el conductor de Telefe.

"Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir", intervino del Moro para frenarlos.

"Son dos tipos grandes, dos tipos del mundo. No pueden estar viviendo el momento éste de sus vidas con semejante quilombo. Yo podría hacer todo en este momento para que se mataran, pero no me gusta, no me gusta este final", reflexionó el conductor a modo de reto encubierto para los hombres más grandes de la competencia televisiva.

Tal parece que Walter Alfa Santiago tiene un único objetivo en Gran Hermano 2022: sacar a Ariel Ansaldo de la casa. El más veterano del juego no puede ni ver al experto parrillero. Lo cierto es que el pasado fin de semana tuvieron un nuevo y feroz enfrentamiento. Romina quedó en el medio y fue testigo de la tensa pelea entre sus compañeros.

Todo se generó cuando Ariel estaba hablando con la ex diputada. "Hace cuatro días empecé a decir en las cámaras que me gustaría conocer a los chicos que no crucé acá, a Juan, a Tomás, a Mora", dijo el parrillero.

Alfa escuchó su comentario y lo cruzó. "'¿Vos los querés ver? Si no los conociste ¿A título de qué? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?", señaló el más veterano de Gran Hermano 2022. "Dije que los quería conocer. Les mandé saludos", explicó Ariel. "Claro, para que te apoyen. Dale, somos grandes y nos conocemos todos", le respondió Walter.

"Te pensás cosas que no son”, acotó Ariel. ”Vos mostrás cosas que son y yo veo lo que es", añadió el hombre de Tigre. "Dijiste en las cámaras: 'esto no es Gran Hermano, esto es Arielandia'. Yo no estoy loco. Lo escuché. Vos entraste a jugar como el mejor. Aplastarme para que me echen!", siguió el hombre de las bandanas.

Finalmente, Ariel se sacó y le puso los puntos a su compañero. "¿Todo el tiempo tenés que venir a decirme algo? ¿A dónde querés que me vaya para que no me peles? Te molesta si saludo a los pibes. Dejame tranquilo. Yo no te juzgo. Dejame hablar tranquilo, ser libre. Dejame de romper las p…", exclamó, enojado.