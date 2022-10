Gran Hermano 2022, el rating en vivo: el minuto a minuto del debut del reality de Telefe 

Será la más impresionante que haya recibido a sus huéspedes en Argentina. Todo sucederá en más de 2200 m2, un extenso jardín con pileta y sauna. Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la casa, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos.

Live Blog Post 23:22 - Julieta, la modelo que confesó que no le gusta limpiar ni cocinar

La modelo, actriz y profesora de danza de 20 años señaló que su lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. Gran Hermano 2022 seguía liderando ampliamente con 22.7 puntos de rating. Canta Conmigo Ahora bajaba a 6.6 puntos.

Live Blog Post 23:16 - Marcos, el participante de Salta

Tiene 22 años, estudia abogacía y vive con sus padres. “Creo mucho en Dios y voy todos los días a misa con ellos”, dijo.

Live Blog Post 23:11 - Daniela, otra de las participantes, confiesa: “Dejé a mi pareja para entrar a la casa”

“Yo quería ser linda para ser aceptada, por eso operarme las lolas me cambió la vida”, dijo Daniela. El rating se mantenía en 22.4 puntos.

Live Blog Post 23:02 - Martina, la nueva fan de Wanda Nara

La participante de Tigre, de 25 años, dijo que es fanática de Wanda Nara y que le atraen los hombres. “No entiendo eso de la bisexualidad”, arrojó de manera polémica. El rating tocaba los 22.2 puntos. En El Trece, Marcelo Tinelli obtenía 7.7 puntos.

Live Blog Post 22:55 - Juan, el taxista que quiere ser el gran ganador de GH

“Tuve un hijo a los 17 años al que crié solo porque la madre se borró cuando tenía dos años”, dijo y aseguró que entra a Gran Hermano 2022 para ganar. “Voy a ser el último en irme”, sentenció.

Live Blog Post 22:47 - Llega Tomás, el influencer: “Yo a la casa entro a ganar”

“La gente me ama o me odia... Mi papel como influencer es el de imitar a los ‘tinchos’ rugbiers que a la gente les encanta”, señaló el jugador de rugby y dijo que le gustaba estar “todo inflado y venoso”. El rating se mantenía en 21.8 puntos.

Gran Hermano

Live Blog Post 22:41 - María Laura hace su ingreso a la casa

María Laura es peluquera canina y es de Catamarca. Tiene 42 años y contó que es madre de Isabella junto a su pareja, la exmujer del entrenador del equipo de fútbol donde jugaba, quien la terminó echando por dicha “traición”.

Live Blog Post 22:34 - Agustín se presenta como "el analista político de la casa"

“Tengo mucha química con las mujeres grandes”, dijo en su clip el participante de La Plata, de 25 años, que contó que es analista político.

Live Blog Post 22:26 - Llega Constanza: “Mi estrategia es jugar con los hombres”

La correntina de 20 años aseguró que le gustaría ser “la protagonista del programa” y que su estrategia es “jugar con los hombres”. El rating llegaba a 21.3 puntos.

Live Blog Post 22:21 - Santiago del Moro presenta a Maxi, “el chamuyero de la casa”

El participante de 35 años, de Córdoba, contó que sus pasiones son el fútbol y la playa y se definió como “sincero, frontal y chamuyero”. El rating seguía subiendo a 20.9 puntos para Telefe. En El Trece, Los 8 escalones del millón tocaba 9.9 puntos.

Live Blog Post 22:16 - Mora, la cuarta participante Gran Hermano 2022

Mora, de 21 años, oriunda de Posadas, Misiones, contó que le gusta “hacerse la linda”. “Sé que soy muy linda y me gusta histeriquear”, indicó y aclaró que si bien está de novia con Sebastián, su relación es poliamorosa. El rating ya tocaba los 20 puntos.

Live Blog Post 22:08 - Walter, de 60 años, ingresa a la casa: “Voy a ser el patriarca”

“Soy muy fierrero, pasé por todo, vengo a contar mis historias de vida para compartirlas y también aprender de mis compañeros”, arrójó el participante que promete mucho.

Gran Hermano 2022

Live Blog Post 22:04 - La segunda participante en entrar a la casa reveló: “Soy adicta al sexo”

“Me dicen ‘Tora’ porque cómo me llevo todo por delante”, señaló Lucila, la joven de 28 años de Berazategui. “Me gusta salir a bailar, el alcohol, la compañía, tengo eso de que no me puedo controlar, soy adicta al sexo”, arrojó.

Live Blog Post 21:54 - Nacho, el primero en ingresar a la casa de Gran Hermano 2022

Nacho, oriundo de Almagro y de 19 años, contó que hasta el año pasado jugaba al fútbol profesionalmente y que está en duelo por la muerte de su mamá. Por otro lado contó que su padre se enamoró de otro hombre, “que es como mi segundo papá”. “Es un honor ser el primero en entrar, conocer la casa antes que nadie es lo mejor que te puede pasar, lo veo como una ventaja. Tengo mucha expectativa”, señaló. El rating subía a 18 puntos.

Live Blog Post 21:45 - Gran Hermano 2022 arrancó en punto por Telefe

A la hora indicada empezó Gran Hermano 2022 y, a modo de bienvenida, se mostró un compilado de los grandes momentos del programa a lo largo de los años y a todos los ganadores, entre ellos Marcelo Corazza y Marianela Mirra. El rating estaba en 15 puntos.