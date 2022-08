Gran Hermano 2022: imágenes exclusivas de la nueva casa

Con su particular estilo, Robertito Funes mostró el enorme trabajo puesto en marcha para dejar a punto la construcción del lugar, y mostró el lugar donde funcionarán los cuartos, el confesionario y el baño, que una vez más será solo uno.

“Es impresionante. Casi tres mil metros va a tener la casa. Va a estar la parte de la galería, el comedor, la cocina, los baños. Son dos las habitaciones y después va a haber un SUM con un cuarto y una cocina, un lugar privado”, reveló Santiago del Moro sobre las novedades de Gran Hermano 2022.

“Después al final de la casa hay un pasillo gigante que lleva a lo que sería un foro o un microestadio. Se viene un Gran Hermano excelente, vamos a trabajar con realidad aumentada y va a estar buenísimo. Falta cada vez menos”, señaló, misterioso.

Marianela Mirra ¿Vuelve a Gran Hermano 2022?

Después de la tristemente recordada y despiadada batalla que la ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, mantuvo con Jorge Rial hace años cuando vivió un calvario mediático encabezado por el periodista por el cual terminó desapareciendo de los medios y se recluyó en su Tucumán natal, ahora Telefé la convocó que para que forme parte de la edición 2022 que conducirá Santiago del Moro.

image.png

Así lo informó Fernanda Iglesias desde LAM (América TV), quien dialogó con Mirra tras la historia virtual que la tucumana publicó recientemente desde su cuenta de Instagram, donde dejó entrever esa posibilidad: "La vida sorprende... y si vuelvo a la tele? Si me tienen que volver a ver". Y si bien confirmó la convocatoria a través de un llamado de Gastón Trezeguet, ex concursante y actual productor televisivo, Marianela disparó "No creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá, ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás!"

"Puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear nada más", le explicó Marianela a Iglesias vía mensaje de chat, y volvió a descartar toda posibilidad de volver al programa que la hizo popular y al mismo tiempo le dio tantos dolores de cabeza: "No, cero. Voy a hablar con ellos en la semana, eso sí, pero nada más".