Gran Hermano 2022: La maestra hot explicó el motivo del enojó a las mamis, "Un papá me..."

"Me hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, había expuesto cuál era mi situación. Remarqué que sufría ataques de pánico, los cuales padecí durante una suplencia en la escuela anterior. Ese día no estaba bien emocionalmente, pero tenía que hacerme cargo de la titularidad para no perderla", comentó.

"Fui igual, me presenté y luego no me vieron más. Sufría agorafobia, no quería salir de mi casa, estaba mal. Por eso pedí licencia", indicó.

Pero volvió a hacerse cargo del curso y entonces: "Cuando las mamás me vieron ingresar pidieron una junta con la directora, que para protegerme aplicó el artículo 114 (h) y decidió que volviera a mi casa. Me corrieron del cargo por protección".

" Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo", explicó la docente.

"Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar".

"Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané $70 mil", dijo la entrerriana.

"Me gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Es más, quise publicar en otra conocida plataforma, pero aún no pude validar mi identidad. Me gusta aclarar que el contenido es erótico y no porno, aunque no descarto el día de mañana grabar alguna escena explícita. Tengo esa fantasía", concluyó.

Gran Hermano 2022: pidieron que echen a la maestra que vende fotos eróticas y ella hizo un fuerte descargo

Una maestra de primaria de la localidad de Campana, Buenos Aires, hizo el casting a través de las redes sociales para formar parte del reality Gran Hermano 2022. Sin embargo todo se salió de control cuando un grupo de padres de tercer grado de la Escuela Normal N°30 de esa ciudad se quejaron porque ofrece contenido erótico en plataformas y pidieron su renuncia.

Miguelina Fredes Sarasola, de 28 años, está de licencia en la escuela y se postuló para participar en el programa de televisión. Su aparición levantó suspiros en algunos e indignación en el ámbito educativo.

“Mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”, lanzó Miguelina en un video publicado en Tik Tok, donde cuenta que tiene dos hijos y que estudia teatro. “Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy”, indicó en su presentación.

Ese video generó un revuelo entre los padres de los alumnos de tercer grado, que tuvieron como maestra a Fredes. Según trascendió en los medios locales, los padres estaban molestos por las reiteradas ausencias, pero además señalaron que encontraron que ofrece videos y fotos eróticas en plataformas para adultos. Hasta pidieron su renuncia y ella realizó un duro descargo.