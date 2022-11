Gran Hermano 2022: Juan rescató a una fan en peligro y el video se viralizó

Embed

Una joven usuaria de TikTok compartió el video de su encuentro sorpresa con Juan: "Se quedó trabada mi riñonera y apareció Juan de Gran Hermano al rescate", escribió en la descripción.

En el clip, se puede ver que a la joven, en una de las estaciones de bicicletas de la ciudad, se le atascó su riñonera en las bicis el puesto de bicis, y se encontró con el taxista quien, muñeco de Flash en mano, la ayudó a salir de este gran inconveniente, y luego se sacó una foto con ella.

Juan de Gran Hermano 2022 mandó al frente a una famosa: "Se había mandado las flores ella misma"

Después de haber sido elegido por el público para abandonar la casa de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito estuvo invitado a PH: Podemos Hablar.

En el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, el ex participante del reality recordó una anécdota desopilante que vivió en su época como taxista con una ex vedette.

"Se sube al auto y no me dijo ni hola ni nada, estaba con el teléfono. Habla por teléfono, y en la mitad de camino, te juro por Dios y por mis hijos que dijo 'escuchame, lo de las flores salió espectacular. Creen que me las mandaron. Es un revuelo, salió bárbaro'", relató Juan.

En ese instante, el taxista entendió qué era lo que había ocurrido. "Claro, se había mandado las flores ella misma", añadió el ex Gran Hermano 2022.

Juan dio algunas pistas de quién era esa mujer. "La dejé en la casa donde vivía el padre. Es muy conocida. Son mellizas. La dejé en Lanús", lanzó y rápidamente todos captaron que estaba hablando de Vicky Xipolitakis.