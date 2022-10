Llegó el amor a Gran Hermano 2022: cuál es la primera pareja de la casa

Los jóvenes aprovecharon un breve momento de soledad en los pasillos de la casa y sin que nadie los vea se dieron un tierno beso que quedó captado por una de las cámaras de la casa.

Veremos si con el correr de los días avanza la relación o solo fue un simple acercamiento en estas primeras horas de convivencia.

gran hermano 1.jpg

Juliana Díaz fue la última participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 y así se presentaba: "Soy de Santa Fe, vivo sola con mi mamá. El año pasado la vida los arrebató al marido de mi mamá, que era mi papá del corazón, y a mi hermano, que falleció en un accidente. Tengo un don: soy muy buena convenciendo a la gente. Este don lo voy a emplear en GH".

Por su parte, Maxi Giudici decía antes de hacer su ingreso al reality: "Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa. Tengo 35 años. Mis tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor. Cumplí mi sueño, me puse un hostel en Playa del Carmen, pero vino la pandemia y me fundí. No me asusta el desafío de Gran Hermano porque sé lo que es convivir con 12 desconocidos y un solo baño".

Acá hay amor.

maxi guidici.jpeg

juliana diaz.jpeg

Gran Hermano 2022: conocé a Thiago, el participante que emocionó a todos con su historia de vida

Con picos de más de 22 puntos de rating, finalmente este lunes 17 de octubre desembarcó Gran Hermano 2022 en la televisión argentina de la mano de Santiago del Moro quien, acompañado por Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte, le dio la bienvenida a los 18 participantes en su ingreso la casa más famosa del país.

Con un premio de 15 millones de pesos y una casa para quien logre soportar el encierro durante algo más de cuatro meses y sortee todos los obstáculos, el reality de Telefe consagrará a un nuevo campeón o campeona convirtiéndolo en una nueva figura mediática. Y entre los ingresantes, Thiago Gil Medina sin duda fue uno de los que más llamó la atención con su historia de vida.

Con apenas 19 años, el chico de González Catán reveló de entrada "Mi mamá me dijo antes de morir 'vergüenza tenés que tener cuando salís a robar', y le hice caso y nunca salí a robar", mostrando así que viene de un hogar más que humilde. Al mismo tiempo, contó que trabaja en el Mercado Central.

"Armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer", describió Thiago. Al tiempo, admitió sin vergüenza alguna su otro trabajo como cartonero: "Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda para llevar plata para mi casa".

De conseguir el premio mayor de Gran Hermano 2022, el participante que más conmovió en la noche debut de la apuesta de Telefe dejó en claro que "Lo primero que haría si gano el premio... arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad".

Así como, con relación a la estrategia que usará en el juego, aseguró antes de encerrarse: "A mi de chico siempre me enseñaron a dar la cara y nunca la espalda. Yo voy a ir de frente y les voy a decir las cosas en la cara".