Analía Franchín durísima con Juan y Alfa de Gran Hermano 2022: "Mala leche y bolu.."

La placa final se definió entre Alfa y Juan. El participante de 60 años obtuvo el 11,86% de los votos mientras que el integrante de Los Monitos logró el porcentaje más alto: 88,14%.

En este contexto, Analía Franchín fue durísima con Juan y Alfa de Gran Hermano 2022 al analizar la salida del taxista del reality y su actitud al irse de la casa: "No saludó a todos. Hasta el último momento demostró lo desagradable que es. Realmente", dijo en el ciclo A la Barbarossa.

"Cuando la salvaron a Daniela, él decía 'yo quiero que se vaya Alfa'. Eso a la gente le cae horrible. Ser desagradable no es un juego", continuó Analía Franchín.

Y añadió: "Después se escudan diciendo que es un juego. Y no. Ser desagradable no es jugar. Vos podés jugar sin ser desagradable, sin ser maleducado, sin acosar al otro desde lo verbal, desde lo físico".

"Es un pibe que desde el día uno que entró está mandando a todos lo que tienen que hacer. Desde el día uno que entro habla mal de todos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre uno y otro? Para mí Alfa, perdón la palabra, es un boludo, y Juan me parece mala leche", lanzó picante la panelista.

Y cerró: "(Juan) Lloró porque se quería matar porque se fue. Tenía tanto odio acumulado que no lo podía manifestar y se puso a llorar".

La emoción y balance de Alfa de Gran Hermano 2022: "Un loco que hizo lo que quiso"

Instantes después de la definición y la salida de Juan de la casa de Gran Hermano 2022, Alfa se mostró conmovido en una charla con varios compañeros en la habitación: "No podría entrar a ponerte un voto a vos Thiago. No lo digo por ganar adeptos o votos para que ustedes no me voten, para nada, yo soy así toda mi vida", comenzó.

"Si yo me pongo a hacer un balance de mi vida soy eso, un loco que hizo lo que quiso. Respeté a todas las mujeres que estuvieron al lado mío, tengo una hija hermosa que la crié de la mejor manera posible", explicó Alfa.

"Cuidé a mi mamá hasta que se fue. Extraño a mis amigos, aunque les parezca tonto, mis amigos son mi familia, los adoro y los quiero. Alguna vez van a venir y van a ver cómo los reciben mis amigos", siguió muy movilizado.

Y cerró: "Yo puedo molestarme por algo pero nunca hablé mal de nadie. Del único tipo que a mí me molestaron actitudes fue de Thomás y de Juan, porque yo veía lo que hacía. Es más, se agarraron de esto (escándalo con Coti) que no estuvieron y no escucharon para tirarme mierda a mí".