Gran Hermano 2022: la hermana de Thiago rompió el silencio tras la denuncia a su padrastro

“Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió Camila en una foto, y recibió cientos de comentarios de apoyo.

posteo hermana de thiago .jpg

“Levantate y sonreí, Thiago te necesita fuerte”, “Vamos hermosa arriba ese animo, leona de la vida”, “Aprovechá esta oportunidad que tenés y pedí que te consigan un muy buen trabajo. Vas a ver como tu vida cambia. Te deseo lo mejor. Seguí adelante no te detengas. Bendiciones!!! Todo pasará” y “Fuerza Camí" fueron algunos de los mensajes que recibió la hermana de Tihago.

Gran Hermano 2022: la decisión de la producción tras la polémica actitud de Thiago con Agustín

Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El joven de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

Este viernes en Intrusos (América TV), la periodista Laura Ubfal contó que en la producción de Gran Hermano 2022 revisaron la situación y no observación un hecho de acoso.

image.png

"Hubo una reunión de muchas horas con gente que analizó el tema. No vieron solo esa edición. Vieron el antes, el durante y el después", reveló la panelista.

Por último, Ubfal precisó, además, que Agustín no expresó haberse sentido incómodo por la actitud que tuvo Thiago. "Y no solamente eso. Lo llamaron a Agustín al confesionario. Y él no quiso asumir nada", cerró.