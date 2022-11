La palabra de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 tras la detención de su padrastro

Julio Ricardo Medina ingresó a la vivienda familiar "en estado de ebriedad y comenzó a mantener un discusión" con su hermana, Brisa Medina (19), en la que a su vez intercedió su hermano Lautaro Caceres (16), a quien el agresor "intentó ahorcarlo".

Según relató la denunciante, "a raíz de varios gritos" se despertó y fue en defensa de sus hermanos, momento en que su padrastro comenzó a agredirla con golpes de puño. De un momento a otro, en plena paliza, la víctima logró salir y refugiarse "en la casa de mi vecino".

Acto seguido, tras el llamado correspondiente al 911 acudió personal policial y una ambulancia, para darle atención médica, y luego siendo trasladado al hospital local para mayores cuidados.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, rompió el silencio

Este lunes en LAM (América TV), Estefi Berardi contó que habló con Camila Ayelén Deniz y Brisa Medina, las hermanas de Thiago de Gran Hermano 2022, luego del violento episodio en su casa.

"Camila me contestó cuando le dieron el alta de la clínica. Me contó que estuvo acompañada hasta ayer con personal del sector de casos críticos, para contenerla. Me dijo que se fue a la casa de la tía. Ella se interpuso entre su padrastro y su hermana. Recibió golpes de puño en la cabeza", manifestó la angelita.

Estefi indicó que la hermana de Thiago no quiere dar entrevistas, por el momento. "Se siente dolorida, quiere descansar. Por eso, no va a dar notas", añadió.

Por último, la angelita precisó que también dialogó con Brisa. "Me dijo: Mi papá necesita hacer un tratamiento para sus adicciones'. Se confundió, mal o bien, él siempre estuvo", cerró.