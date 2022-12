Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Maxi hizo la espontánea y votó a Romina, pero al ser la líder de la semana sus votos quedaron anulados, y el cordobés luego se arrepintió ya que le salió mal la jugada.

Quien luego ingresó al confesionario fue Marcos: le dio dos votos a María Laura y otro a Nacho, a ambos "por actitudes que no me gustan. Llevan y traen información", aseguró. Julieta decidió darle dos puntos a Nacho, "por más que se haga el copado, no me va a convencer", y uno a Maxi, porque "no hay feeling".

Una noche súper caliente en Gran Hermano 2022

Thiago fue el siguiente en pasar a votar: nominó a Walter por afinidad, y luego a Maxi. Daniela, qué pasó una semana muy intensa con su romance con Thiago, decidió votar a Nacho “porque es una persona muy falsa. Está jugando un juego muy sucio”, y en segundo lugar votó a Walter “un poco por el mismo motivo".

Agustín entró luego al confesionario y le dio dos votos a Daniela, y otro a María. Alfa votó a Daniela y a Constanza.

Alexis votó a Nacho y a María Laura, "por estrategia"; y luego fue el turno de Coti, su novia: votó a Nacho y a María Laura.

Cata votó a Coti y a Daniela, y así se definió la placa de nominados de la semana. Quedaron en la placa

