Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Alfa, como era de esperar, le dio dos puntos a Ariel por razones que a esta altura son más que obvias, y luego, sorpresivamente, le dio un punto a Marcos. "Está celoso", dijo Santiago del Moro.

Daniela fue la siguiente en entrar al confesionario, y decidió darle dos votos a Ariel y uno a Alfa, y su motivo fue la molestia que le genera verlos discutir constantemente. Además, aseguró que Camila seguramente salve a Alfa en caso de quedar entre los nominados.

image.png

Cada vez menos participantes, pero cada vez más tensión en Gran Hermano 2022

Nacho, por su parte, nominó a Marcos y a Julieta, "aunque me duela es una cuestión de juego", dijo.

La Tora le dio "dos votos para Walter por una cuestión de que Camila es líder y sé que lo va a salvar. El segundo voto es para Daniela porque de las que quedan es la que menos me afectaría que se vaya”, manifestó.

Ariel decidió nominar a Julieta y Romina. "Quiero ampliar la placa y que sea diferente de las que se dieron últimamente", dijo.

image.png

Marcos le dio dos puntos a Nacho y uno a Ariel: "Tengo menos afinidad que con otros compañeros", aseguró.

Llegó el turno de Camila, la líder de la semana, quien decidió darle dos puntos a Nacho y uno a La Tora. Sobre Nacho aseguró "por los comentarios que tira", y a pesar de que con Lucila "esta semana nos llevamos mejor", dijo que se "sentiría mal votando a las otras personas".

Y finalmente, la última en nominar, fue Julieta. "Los primeros dos son para Aiel, por afinidad, es una cuestión de feeling, y siento que hay algo de personaje, eso de demostrar que todo el tiempo está bien. No me parece genuino". El segundo voto se lo dio a Walter, "lo nomino por primera vez, hubo actitudes que no están buenas y él es muy terco."

Finalmente, la placa quedó de la siguiente manera: 8 votos Ariel, 6 Nacho, 4 Walter, 3 Marcos y Julieta, y 1 Romina, Daniela y La Tora.

image.png

Los nominados de la noche, de los cuales mañana, jueves, Camila deberá salvar a uno, fueron Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta.