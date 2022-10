Gran Hermano 2022: un participante violó el reglamento y podría ser sancionado

Embed

En la conversación, Reverdito trata de influenciarlos y decirles a quién votar. El participante señala en un tatuaje en su cuerpo las iniciales de los nombres de los participantes que desea ubicar en la placa de nominados.

Martina y Tomás no le dan demasiada atención y se muestran cautelosos, sabiendo que podrían incurrir en complot. La ganadora del desafío de liderazgo le advierte a Reverdito que pueden recibir algún tipo de reprimenda.

Gran Hermano 2022: se bajó los pantalones y dejó sin palabras a sus compañeros

Alexis Quiroga protagonizó un momento hot en Gran Hermano 2022. El cordobés se lució con poca ropa en la zona del baño y dejó a sus compañeros sorprendidos.

Durante la tarde, la charla entre los participantes circuló en torno a la depilación, una preocupación de muchos de los integrantes del reality.

"El Conejo" se bajó los pantalones y mostró la cola para demostrar que casi no tiene pelos en el cuerpo. "¿Es definitiva?", le preguntó uno de los hermanitos. "No, no me hice nunca nada", precisó Quiroga.

Esta noche, Martina, que tiene la inmunidad, tendrá que elegir a un compañero para sacarlo de la placa.