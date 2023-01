Gran Hermano 2022: de venganiela, Daniela Celis pasó a ser roncaniela y la casa estalló

"No puedo dormir porque Dani está roncando. Encima Nacho vino de la habitación de los chicos porque roncaba Ariel y en la nuestra estaba ella", pudo verse a Juli explicándole el problema a Cami. Al tiempo que el rubio acotó: "El ronquido de Dani es más bancable que el de Ariel, pero es más continuo. El de Ariel es más fuerte".

todos despiertos por los ronquidos de Daniela y Ariel - GH 2022.jpg Todos los participantes despiertos por los ronquidos de Ariel y Daniela dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Marcos también apareció en la galería desvelado, revelando que "era muy difícil dormir" en la habitación donde estaba Ariel, y se sorprendió al saber que Daniela en el otro cuarto también roncaba. En ese momento Agustín, que también estaba sin dormir a causa de los ruidos del parrillero, se sumó proponiendo ir todos al cuarto femenino, y también se enteró de los ronquidos de la morocha.

agustin despierta daniela - GH 2022.jpg Con la excusa de que se estaba moviendo, Frodo despertó a Daniela para que dejase de roncar duranta la madrugada de Gran Hermano 2022.

Fue entonces que el grupo acordó ir a la habitación de las mujeres, y Frodo fue quien despertó a la ex venganiela, transformada ahora en roncaniela, con la mentirita de que "se estaba moviendo" preguntándole si estaba bien. Semi inconsciente Daniela Celis atinó a explicar que estaba soñando y ni cuenta de dio del concierto de ronquidos que estaba dando.

Gran Hermano 2022: el video de Daniela maquillando a Thiago que generó repudio en sus fans

Daniela Celis reingresó a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) con la promesa de vengarse de Thiago, luego de enterarse las barbaridades que "su novio" dijo de ella dentro de la casa, pero cada día que pasa está más lejos de concretar su promesa.

No se sabe si es estrategia o no, dado que Thiago era el líder de la semana y ella era una de las nominadas, pero lo cierto es que la joven de Moreno no pudo resistirse a la compañía del participante más joven de la casa, al punto que causó mucha decepción entre sus fanáticos luego de que se la vea en un video maquillarlo, muy juntos, en la cama.

daniela muy cerca de thiago gran hermano 2022.jpg Daniela Celis maquilló a Thiago Medina tras reingresar a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). ¿Acercamiento o estrategia?

"Vamos a demostrar que con 2 o 3 cositas se puede hacer un montón", dice Daniela a modo de "tutorial" mientras maquilla a Thiago, incluso luego se la escucha manipularlo, de algún modo.

"Quizás la venganza de Daniela sea maquillar a Thiago, dejarlo como una puerta y que nosotros nos riamos desde afuera", dijo Diego Poggi, host digital del ciclo.

¿Será estrategia, venganza, o todavía continúa enamorada de Thiago?