Gran Hermano 2024: la profunda charla de Sandra con Luciana tras la visita de su mamá a la casa

Así, minutos después de que Martha reconociera a Luciana como su hija, ya en el dormitorio Sandra se acercó a ella para contenerla en su llanto. Y cuando la pescadora quiso saber por qué seguía llorando, Martínez confesó entre lágrimas: "No sé... es que para ustedes, las madres, quizás es difícil encontrarte con otra persona".

Fue allí cuando Sandra le habló a Luciana como si fuera su propia hija, dejando la competencia de lado por un momento. "No, no se encontró con otra persona. No te equivoques, se encontró con la misma. No cambió nada. Mismo corazón, el alma. Se encontró con la misma persona", le aseguró y agregó: "Eso tenemos las madres. No hay barrera, no hay nada que nos impida amar a un hijo como sea, como esté, como haya elegido ser. Eso te da la capacidad de ser mamá".

Vale recordar la participante de Gran Hermano llegó de Santa Cruz siendo Jorge y entró al reality de Telefe como Luciana. Habiendo iniciado su tratamiento de hormonización a escondidas de su familia, ellos recién se enteraron de su transición viendo la televisión. Es por eso que el reencuentro entre Martha y Luciana, era muy esperado por todos.

Luciana rompió en llanto al ver a su mamá en el primer Congelados de Gran Hermano 2024: "Nunca te abandoné"

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), se hizo el primer Congelados de la temporada con el ingreso de Martha, la mamá de Luciana Martínez.

Los familiares de la participante trans se enteraron de su identidad de género cuando entró a la casa más famosa del país. Por lo tanto, el reencuentro entre Luciana y su mamá era uno de los más esperados.

Minutos antes de las 23.30, sonó la alarma y los jugadores tuvieron que quedarse quietos. A través de la puerta giratoria, ingresó Martha y Luciana se emocionó con todo su cuerpo.

"Siempre te dije que te quiero, hija. Toda la vida. Nunca te abandoné, hija. Y no te voy a abandonar, hija mía", expresó Martha mientras abrazaba a su hija.