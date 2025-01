Gran Hermano 2024: Lourdes y Martina se burlaron de Luz y la compararon con una exparticipante del reality

Las dos se rieron del desafortunado comentario y Lourdes acotó: "Sí, para mí también. Es muy parecida, pero siento que Rosina era un poquito más activa. Hablaba más".

"Esta no puede hilar una oración que ya se hizo de noche", agregó la marplatense filosísima.

Después, Martina señaló: "Yo me reía ayer cuando vino Katia y teníamos que contar si teníamos hijos y ella dijo 'tengo 21 años'. Dale, boluda, activá". "Hacela rápida, era presentarno es resumen", sumó Lourdes.

Los seguidores del reality, al ver el video, no tardaron en reaccionar y comentaron: "Y... no mientas las chicas", "No sea están burlando, es una realidad", "Es la verdad. Luz tiene un aire a Rosina, más con los clips de ayer con Bambi, jajaj" y "Tan equivocadas no están, igual", entre otros.

Embed

El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro que cambiará el juego en Gran Hermano 2024

El conductor de Gran Hermano 2024 (Telefe), Santiago del Moro, reveló este martes los llamativos cambios que se vienen esta semana en el juego.

El líder de la semana, que en este caso es Juan Pablo de Vigili, tendrá beneficios extras. Por un lado, duplicará los votos de un jugador en la nominación del miércoles.

También le restará los votos a otro jugador y fulminará a dos participantes, es decir irán directamente a placa.

Además, el presentador les contó a los televidentes que habrá nominación mixta: los 'hermanitos' votarán en negativo, pero el público lo hará en positivo.

Como si esto fuera poco, Del Moro anunció que el jueves volverá el teléfono rojo, un segmento protagonista de la edición pasada. Quien lo atienda deberá mandar a dos jugadores a placa.