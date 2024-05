Gran Hermano: Bautista enfrentó a Furia con la pregunta más picante y la dejó contra las cuerdas

Sin embargo, la más comentada por los televidentes fue la que le hizo Bautista Mascia a Furia para exponerla frente a toda la casa. “¿Es verdad que el hijo de Darío durmió con Furia la noche anterior?”, preguntó el cantante.

Inmediatamente todos comenzaron a los gritos y Juliana sentenció: “Yo tengo una explicación para eso...No me quemes ¡Que hijo de pu... que sos!”.

“¡Mauro, no hice nada boludo! Se dice y se comenta que se movía la cama de un lado para otro y es mentira. Yo tenía una camarita que no paraba de observarme a ver en que movimiento yo llegaba a hacer algo”, continuó.

Poniendo más picante a la charla, Martín hizo su aporte y deslizó: "Mucho movimiento de las sabanas igual". “Lo único que voy a decir es que Pancho no me tocó, no lo toqué y que somos amigos, ¿okey?", cerró la entrenadora.

Furia dejó al descubierto una actitud de Florencia en Gran Hermano que la descoloca: "Es una copia"

La participante más popular de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, tiene entre ceja y ceja, además de a Emmanuel Vich, a Florencia Regidor.

Días atrás hizo llorar a la jugadora, y ahora, en una conversación con el amigo de Martín Ku, Facundo, le reveló que Florencia "la copia". “Siento que cada uno de los viejos viene a sacar a alguien y son fieles reflejos nuestros. A Flor no la veo competencia porque yo tengo diez años más. Pero ella ahora es igual a mí. Es una copia”, disparó la tatuada.

Ahí, Facundo, un poco desconcertado ante su visión del asunto, le respondió: “No creo que se parezca tanto a vos”. “Es Rosina (Beltrán) con Juliana. Los cantos. Todo igual”, siguió Furia.

Y agregó, demostrando que tiene la autoestima elevada: “Wow ¿Me tengo que poner contenta o me tengo que poner triste? Dije: 'Dios, ¿soy un referente?'"

"La mina, ahora, para caerme bien me dice ‘yo afuera era furiosa’. Ahora que le conviene”, reveló Furia. "¿Te dijo eso? ¿Cuándo te lo dijo?", le preguntó Facundo. "Ahora, hace tres días", le confirmó.