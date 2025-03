Gran Hermano castigó con dureza a Claudio por dar información del exterior: "Fuera de lugar"

"Creánme que entiendo que para quienes regresan a la casa o ingresan con el juego ya empezado el límite entre el adentro y el afuera puede tornarse difuso, impreciso, pero eso no es excusa. Es claro que quien maneja información del exterior debe cuidarse extremadamente sobre lo que sabe. No brindar ningún dato que pudiera afectar el normal desarrollo de la competencia. Sin embargo, no siempre se cumple esta premisa", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve.