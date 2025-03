Lorenzo dio detalles de su noche romántica con Martina en Gran Hermano y fue letal

De todas formas, aclaró: "Es totalmente entendible lo que me dijo y me dejó tranquilo. Les juro que un poco no la entendí, en un principio. Fue raro. Yo un poco me olvido que es un juego y ella piensa cómo puede quedar expuesta. Creo que yo en su situación lo pensaría, o no. Pero que la entiendo, sí, la entiendo".

Por otro lado, se refirió a un momento particular de la cena donde sintió cierta incomodidad y recordó: “Metí la pata cuando dije lo de las batas. Me había causado gracia de que hubieran dos batas y dos toallas, pero la risa de Martu fue de incomodidad".

"En ese instante me di cuenta que ella habría pensado que tuve la intención de que nos bañáramos juntos, y me sentí muy incómodo durante el resto de cena", confesó.

Gran Hermano 2024: Martina le envió un tierno saludo a su abuela sin saber que murió

En la noche de este miércoles, durante la gala de nominaciones de Gran Hermano (Telefe) se vivió un momento angustiante que generó mucho debate en las redes sociales. Día atrás, Martina Pereyra sufrió la pérdida de su abuela pero la producción del reality no le informó la triste noticia por pedido de su familia, para no estresarla.

Lo cierto es que al ver que no atravesaba el mejor de los momentos dentro de la casa, sus padres optaron por no perturbarla con una información que podría terminar de sacarla de su eje y dejarla fuera de competencia.

Así fue que anoche la rubia protagonizó un momento que llegó al corazón de los seguidores del reality. Después de haber visto un colibrí en el parque de la casa, lo que para muchos significa la visita de un ser querido fallecido según le aseguró Lucía Patrone, al momento de tener que ir a nominar se acordó de su abuela.

Sin estar al tanto de que murió hace unos días, mientras caminaba hacia el confesionario entre los saludos que mandó, le dedicó unas sentidas palabras a su ser querido.

“Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”, dijo Martina mirando a una de las cientos de cámaras del programa con mucha ternura y sin saber que los televidentes conocen la triste noticia que ella recién sabrá cuando salga de la casa televisiva.