La foto íntima de Morena Rial que se filtró en la cárcel y despertó rumores de romance
Se conoció una nueva imagen de Morena Rial desde el penal de Magdalena donde está detenida y donde se la ve haciendo una videollamada con un joven.
8 mar 2026, 15:40
Morena Rial está detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena desde el 28 de septiembre de 2025 cuando la Justicia ordenó su detención por considerar que había incumplido las condiciones de una medida de excarcelación previa acusada de integrar una banda dedicada al robo de viviendas.
Lo cierto es que mientras sigue aguardando por conseguir el arresto domicliario, la joven volvió a las redes sociales y en las últimas horas se viralizó una imagen que se sacó desde la celda donde se la ve con un corpio verde, sonriendo levantando dos dedos de su mano, y donde aparentemente está realizando una videollamada con un joven que se encontraba sin la remera y una gorra.
“Vos siempre”, describió en la imagen Morena Rial junto al emoji de un corazón y música, algo que hizo crecer los rumores sobre un supuesto nuevo romance de la hija de Jorge Rial comenzaron a surgir al instante en la virtualidad.
En diciembre de 2025 se informó que la Justicia no le concedió la prisión domiciliaria y sigue con prisión preventiva en el penal de Magdalena, medida que su defensa legal intenta revertir.
Hace unas semanas, Morena pasó su cumpleaños número 28 detenida y solo una amiga de ella se acercó para hacerle compañía en su día. “Es una situación muy difícil. Hace cinco meses que está aislada. No tiene contacto con otras personas", indicó la amiga que la visitó en el penal en diálogo con DDM (América Tv).
Cómo son los duros días de Morena Rial en la cárcel
Desde el ciclo LAM (América Tv) expusieron nuevos datos sobre la actualidad deMorena Rial en el penal de Magdalena, donde habría mostrado un giro en su actitud en medio de la estrategia legal para salir de prisión antes del juicio.
De acuerdo a lo que se detalló, el cambio de Morena sería notorio puertas adentro del establecimiento penitenciario. Uno de los puntos centrales tiene que ver con el seguimiento psicológico que comenzó a recibir tras su detención y que continúa de manera sostenida.
Este tratamiento es considerado clave por su equipo legal, que lo utiliza como argumento para demostrar una evolución en su conducta y un compromiso con su proceso personal.
Según trascendió, Morena Rial también se incorporó a una rutina laboral dentro del penal. Actualmente cumple funciones administrativas: colabora con la clasificación de libros de la biblioteca y se encarga de llevar el registro de ingresos.
Su jornada es extensa, ya que trabaja de 9 a 18 horas, con horario partido, y habría manifestado su intención de seguir desempeñándose en esas tareas e incluso avanzar con estudios formales.
Se supo también que mantiene contacto frecuente con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío, quienes continúan acompañando de cerca tanto su situación judicial como su estado anímico.
Sin embargo, pese a ese vínculo permanente, trascendió que las visitas fueron por parte de su padre Jorge, su hermana Rocío y su hijo menor Amadeo, quienes sólo la habrían visitado una vez desde que está detenida.
En cuanto a su día a día dentro del penal, uno de los pedidos más reiterados de Morena sería que le acerquen hielo, que consumiría como una forma de aliviar la ansiedad.
Desde el programa que conduce Ángel de Brito interpretaron este gesto como un intento por manejar el estrés y la angustia que le genera el encierro prolongado.