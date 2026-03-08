La foto íntima de Morena Rial que se filtró en la cárcel y despertó rumores de romance

Hace unas semanas, Morena pasó su cumpleaños número 28 detenida y solo una amiga de ella se acercó para hacerle compañía en su día. “Es una situación muy difícil. Hace cinco meses que está aislada. No tiene contacto con otras personas", indicó la amiga que la visitó en el penal en diálogo con DDM (América Tv).

morena rial foto desde la carcel videollamada

Cómo son los duros días de Morena Rial en la cárcel

Desde el ciclo LAM (América Tv) expusieron nuevos datos sobre la actualidad de Morena Rial en el penal de Magdalena, donde habría mostrado un giro en su actitud en medio de la estrategia legal para salir de prisión antes del juicio.

De acuerdo a lo que se detalló, el cambio de Morena sería notorio puertas adentro del establecimiento penitenciario. Uno de los puntos centrales tiene que ver con el seguimiento psicológico que comenzó a recibir tras su detención y que continúa de manera sostenida.

Este tratamiento es considerado clave por su equipo legal, que lo utiliza como argumento para demostrar una evolución en su conducta y un compromiso con su proceso personal.

Según trascendió, Morena Rial también se incorporó a una rutina laboral dentro del penal. Actualmente cumple funciones administrativas: colabora con la clasificación de libros de la biblioteca y se encarga de llevar el registro de ingresos.

Su jornada es extensa, ya que trabaja de 9 a 18 horas, con horario partido, y habría manifestado su intención de seguir desempeñándose en esas tareas e incluso avanzar con estudios formales.

Se supo también que mantiene contacto frecuente con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío, quienes continúan acompañando de cerca tanto su situación judicial como su estado anímico.

Sin embargo, pese a ese vínculo permanente, trascendió que las visitas fueron por parte de su padre Jorge, su hermana Rocío y su hijo menor Amadeo, quienes sólo la habrían visitado una vez desde que está detenida.

En cuanto a su día a día dentro del penal, uno de los pedidos más reiterados de Morena sería que le acerquen hielo, que consumiría como una forma de aliviar la ansiedad.

Desde el programa que conduce Ángel de Brito interpretaron este gesto como un intento por manejar el estrés y la angustia que le genera el encierro prolongado.