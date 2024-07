Gran Hermano: el padre de Nicolás apuntó contra Martín Ku luego de la actitud que tuvo con su hijo

Es por eso que el padre del finalista decidió hacer un descargo en el programa de streaming Se Picó (República Z) y expresó: “Me dolió como papá que cuando entró a la casa, le dijo a Nico que apoyaba a Bauti por cosas que pasaron afuera. Está en su derecho y no lo discutimos”

“Nico se quedó mal, ya saben que están muy ansiosos, son varios meses, está con poca información y no es que salió y entró. Está muy sensible, que de repente le digan eso, puso una cara de tristeza que yo eso jamás se lo haría a un amigo. Para mi se equivocó", sentenció.

En el mismo programa, también habló la mamá quien reveló que hasta se comunicó por privado con Martín. "Como mamá me dolió y le dije 'lamento y me da tristeza que haya podido más tu bronca antes que la amistad con Nico porque él jamás te haría eso'", contó.

Martín habló de más con Nicolás sobre su apoyo a Bautista y Gran Hermano tuvo que intervenir

A días de la super final de Gran Hermano (Telefe), los Bro volvieron a reencontrarse en la casa más famosa del país, luego de que Lisandro Navarro y Martín Ku reingresaran para hacer campaña por los finalistas.

Bautista Mascia y Nicolás Grosman, los dos Bro que compiten por el premio mayor en el reality, dividieron el apoyo de sus compañeros y ahora Martín le hizo una fuerte confesión al coach de fitness de Ramos Mejía.

"Entre Los Bro se dividen los votos ahora, en placa positiva porque son dos. Yo decidí por Bautista. Ya vas a ver todo. Hay muchas cosas amigo. No tiene nada que ver con vos", le dijo el Chino a Nico.

Ahí, Grosman, le consultó sorprendido: "¿Y con qué tiene que ver?". "No puedo ir más allá. Te juro que quiero contarte todo, pero no puedo ir más allá. Tengo muchas ganas de hablar y de todo pero no puedo. Nosotros entramos para cuidarlos", le contestó Martín.

Inmediatamente, el 'Big' intervino en la conversación y anunció: "Martín, no podés hablar de eso".