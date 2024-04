Gran Hermano: Florencia no se banca a Coti y busca ayuda en Furia para deshacerse de ella

Al escucharla, la tatuada agregó sobre Coti y su inclusión en el reality: "Seguro la hicieron entrar para generar conflicto y no lo está logrando entonces fijate que a mí ni me habla. En cualquier momento, va a tener que generar un roce".

"Es muy mentirosa", lanzó sin vueltas Florencia. Y Furia añadió picante en esa misma línea: "Obvio. Romina (Uhrig) me contó todo. Imaginate que yo tengo la foto con sus tres amigas que las cag... (por Daniela Celis y Julieta Poggio)".

"Lo que yo hablaba con Emma es que vos podés jugar y ser mentirosa. Podés jugar con la mentira y eso está bien. El problema es que seas mala persona y bicha", siguió Florencia castigando a Coti.

"Es una piba que encima es re linda, no hace falta que lo haga. Con su hermosura podría generar muchas cosas bonitas pero no lo usa a su favor. No se banca a nadie. Entonces, la realidad es que tiene un problema", concluyó Furia concediendo con Florencia en lo que observan de Coti Romero.

El gesto cómplice de Bautista a Furia en Gran Hermano y que generaría la total desilusión de Denisse

Bautista Mascia fue el protagonista de un curioso momento en medio de una distendida charla en el jardín de la casa de Gran Hermano, Telefe, que tuvo mucha repercusión en las redes.

Varios usuarios en la red social X, muy atentos a cada momento que sucede en la famosa casa, remarcaron una tensión sexual de Bautista con Furia al analizar una charla de la tatuada con los Bros. Esto se da luego de que el músico termine su romance hace unas semanas con Denisse González.

"Bueno, ¿ya pueden sacar a Coti (Romero)?", consultó Furia picante a sus compañeros al hacer referencia al reciente ingreso de la correntina a la casa. Y al instante le respondieron entre risas: "Acaba de entrar".

En las redes, más allá del contenido de la charla, se marcó la manera en que Bautista miraba sonriendo y detenidamente a Furia y la imagen se volvió viral.

“¡Por qué Bautista mira así a Furia! Basta, no quiero que me alimenten más con este ship porque soy muy débil”, remarcó una usuaria de redes y muchos comentaron en la misma línea.

Bautista y Denisse tuvieron un encuentro íntimo en el verano y luego se cortó la relación. Veremos si habrá otra nueva oportunidad.