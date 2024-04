El gesto cómplice de Bautista a Furia en Gran Hermano y que generaría la total desilusión de Denisse

Embed

"Bueno, ¿ya pueden sacar a Coti (Romero)?", consultó Furia picante a sus compañeros al hacer referencia al reciente ingreso de la correntina a la casa. Y al instante le respondieron entre risas: "Acaba de entrar".

En las redes, más allá del contenido de la charla, se marcó la manera en que Bautista miraba sonriendo y detenidamente a Furia y la imagen se volvió viral.

“¡Por qué Bautista mira así a Furia! Basta, no quiero que me alimenten más con este ship porque soy muy débil”, remarcó una usuaria de redes y muchos comentaron en la misma línea.

Bautista y Denisse tuvieron un encuentro íntimo en el verano y luego se cortó la relación. Veremos si habrá otra nueva oportunidad.

bautista furia gran hermano 1.jpg

Alerta en Gran Hermano: Furia se hizo unos análisis de urgencia y estallaron rumores de embarazo

Los nervios, la mala alimentación y la sedentaria vida dentro de la casa de Gran Hermano, Telefe, afectaron la salud de Juliana Furia Scaglione al punto tal de que la participante se lo hizo saber a la producción, tras lo cual se decidió hacerle estudios médicos que inmediatamente generaron rumores de embarazo.

Teniendo presente su relación sentimental con Mauro Dalessio, ciertamente no resulta descabellada la posibilidad. Lo concreto, es que la entrenadora aceptó de inmediato la sugerencia de la producción, razón por la cual debió dejar de consumir algunos alimentos para no afectar los resultados.

“Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio”, deslizó Juliana en la mesa luego de la cena tras la gala de nominaciones. Consultada por sus compañeros por los motivos del chequeo, Furia eludió revelárselos.

“Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró mal a la pancita”, señaló picante en referencia a haber quedado en placa.

En tanto, el jueves por la mañana finalmente Scaglione se hizo los estudios acompañada por Mauro Dalessio, lo que sorprendió de sobremanera a sus fanáticos.

Y si bien lo resultados recién estarán dentro de unos días, el hecho de que la pareja haya ido junta a hacer los exámenes hizo que las redes hablasen inmediatamente sobre un posible embarazo de la participante.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?”, preguntó asombrado un usuario en X (ex Twitter), mientras que otro respondió tajante “Está embarazada, ja, ja, ja”, lo hizo que se viralizase esta versión en cuestión de minutos.