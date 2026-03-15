Gran Hermano: quién es "La Maciel", la participante que ingresó en reemplazo de Carmiña Masi

Esa postura inicial abre varios interrogantes dentro del juego. Mientras algunos podrían verla como una posible aliada, su aparente desinterés por la competencia también podría convertirla rápidamente en un blanco fácil en futuras nominaciones si el grupo considera que no aporta a la dinámica estratégica del reality.

En redes sociales, su ingreso generó un fuerte movimiento. El nombre de La Maciel se volvió tendencia rápidamente, especialmente entre los seguidores de Furia y Pabloschi, quienes daban por hecho que la elegida sería Coy Scaglione.

La sorpresa fue total y ahora la gran incógnita es cómo se adaptará esta figura de las redes sociales al encierro y a la intensa convivencia dentro de la casa más famosa del país.

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Crédito foto: Pablo D. Szternberg - periodismodiverso.com.ar

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano Generación Dorada

Con el ingreso de La Maciel, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tener 25 participantes en competencia.

Actualmente, quienes continúan dentro del reality son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Nicolás “Nick” Sícaro, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Franco Poggio, además de La Maciel, quien ingresó recientemente a la casa.

Por su parte, Gabriel Lucero, Tomy Riguera y Carlota Bigliani ya quedaron fuera del juego tras ser eliminados por el público, mientras que Carmiña Masi fue expulsada del reality.

La llegada de la nueva participante se dio en medio de una etapa clave del juego, donde las estrategias y las alianzas comienzan a definirse con mayor claridad. Con una casa numerosa y varios perfiles fuertes en competencia, cada movimiento dentro del reality puede alterar el equilibrio y cambiar el rumbo de la próxima gala de nominación.