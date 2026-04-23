La furia de María Fernanda Callejón tras el escándalo por el pedido de detención de Ricky Diotto

Al aire de La mañana con Moria (El Trece), María Fernanda Callejón hizo un duro descargo, luego de que trascendiera que había pedido la detención de Ricky Diotto en el marco del juicio por violencia de género.
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María Fernanda Callejón hizo un fuerte descargo en La mañana con Moria y pidió respeto en el tratamiento de su caso.
Al aire de La mañana con Moria (El Trece), María Fernanda Callejón hizo un duro descargo, luego de que trascendiera que había pedido la detención de Ricky Diotto en el marco del juicio por violencia de género.
La actriz se mostró indignada con la información que circuló y apuntó directamente contra los periodistas que la señalaron como responsable de esa solicitud. “Primero quiero aclarar que yo no soy policía ni abogada, soy la víctima, pese a quien le pese. Yo soy una mujer y una mamá que ha esperado cuatro años este juicio para poder decir la verdad. Me parece un poco fuerte decir que yo he pedido la detención”, expresó.
En ese momento, pidió que fuera su representante legal quien explicara lo sucedido. "A mí me gustaría que mi abogado comente lo que está sucediendo", agregó.
Acto seguido, el panelista Gustavo Méndez aclaró que fue el abogado de Callejón, Martín de Vargas, quien solicitó la medida tras un episodio ocurrido el fin de semana en la comunión de Giovanna, donde Diotto habría acosado a una testigo clave en el proceso.
Callejón también cuestionó el tratamiento mediático de su caso y la falta de empatía que, según ella, recibió. “A mí me hubiese encantado que el tema mío de violencia lo hubiesen tratado con la seriedad, con la empatía y con el abrazo de un montón de colegas y de un montón de mujeres que fueron escuchadas a través de todo este tiempo. Conmigo hay una cosa intencional", señaló con evidente malestar.
Por último, cerró su descargo con palabras que reflejaron el dolor de atravesar esta situación: “¿A ustedes les parece que para una mujer es lindo hablar de esto? ¿Que es lindo denunciar? No hay excusas posibles, lo digo como víctima: yo estoy padeciendo violencia económica, psicológica y llegó a las lesiones”.
Tras el recordado cruce en vivo con María Fernanda Callejón en La mañana con Moria, que derivó en su salida del ciclo de El Trece, Cinthia Fernández volvió a quedar bajo los reflectores. En esta ocasión, la mediática eligió expresarse sin filtros y opinó sobre el proceso judicial que enfrenta la exvedette junto a su expareja, Ricky Diotto.
En las últimas horas, Fernández utilizó sus redes sociales para dejar clara su postura en medio de un conflicto que acaba de sumar un nuevo capítulo con el inicio del juicio oral. Callejón había denunciado tiempo atrás al odontólogo por violencia de género, y esa acusación desembocó en la instancia actual, que mantiene a ambos en el centro de la atención mediática.
El tema volvió a cobrar fuerza cuando distintos medios difundieron testimonios de los protagonistas. En un video compartido por Bondi Live, se escuchaba a Callejón describiendo la situación de violencia que asegura haber vivido y sus sensaciones tras la primera audiencia.
El mismo material incluía declaraciones de Diotto, quien negó las acusaciones y se mostró firme: “Me ofreció como propuesta que yo le dejara la casa y levantaba la denuncia, pero yo no lo acepté porque no hice nada. Entonces no voy a ceder ante estas cosas”.
Fue entonces cuando Fernández, fiel a su estilo directo, dejó un comentario que no pasó inadvertido: “Aguante Diotto”, escribió junto a emojis de aplausos, marcando con claridad de qué lado se posiciona en la disputa.